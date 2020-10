Åre kommun växer i tredubbel ökningstakt mot 2019 – Kommunalrådet: ”Vi ser en mycket kraftigare ökning i år än förra året”

Åre kommun har växt mycket de senaste åren, mestadels i stråket längs E14 med tonvikt på byar nära Åre som Undersåker, Såå och Duved. Prognoserna för befolkningsökning har skrivits upp ett antal gånger. Hösten 2019 ledde en större inflyttning än förväntat till att en tillfällig förskola akut fick öppnas i Continental inns lokaler.

Befolkningen mäts i antal med brytningsdatum den 1 november. Mellan 1 november 2019 och 1 november 2020 var prognosen för ökningen 155 personer. Men nu pekar verkligheten i en annan riktning och kommunen bedömer nu att ökningen blir i stort sett den dubbla, ungefär 290 personer.

På kommunstyrelsens möte på torsdagen fattades beslut om en ändringsbudget som tog höjd för den dubbelt så stora ökningen. I underlaget för beslut skriver kommunen:

"Detta medför att Åre kommun kommer att gå in i nästa verksamhetsår med bättre ekonomiska förutsättningar men också med ett ökat resursbehov för att säkerställa kommunal service till flera medborgare."

Cirka 19 miljoner kronor skjuts till i ändringsbudgeten för att kunna hantera det ökade invånarantalet. Pengarna kommer dels från ökade skatteintäkter och även från den ökade nationella statsbudgeten som slagits fast av regeringen och samarbetspartierna.

– Siffrorna för 1 november blir väldigt intressanta, säger kommunalrådet Daniel Danielsson (C). Det är då det avgörs vilka som betalar kommunal skatt här och för vilket invånarantal man får kommunala utjämningsbidrag. Det datumet är helt avgörande. Vi begär in uppgifter löpande och den senaste uppdateringen för några veckor sedan så låg vi på plus 260 personer jämfört med november förra året. Vi behöver då också dela ut lite mer pengar åt till exempel skola och förskola, säger Daniel Danielsson.

En hög tillväxt bedöms i grunden som positivt för kommunen men samtidigt skapar tillväxten behov i form av kostsamma investeringar på kort sikt.

– Vi har ju utmaningen på flera håll i kommunen att vi har kapacitetsbrist inom vatten och avlopp, säger Daniel Danielsson.

Det är oklart varför tillväxten av befolkning nästan tredubblats pandemiåret 2020 jämfört med förra året.

– Vi ser en mycket kraftigare ökning i år än förra året, säger Daniel Danielsson. Då var det hundra personer, nu är det nästan tre hundra. Det är ju såklart en stor skillnad i ökningstakt på ett år och vi vet inte riktigt vad det beror på. Jag misstänker att möjligheten att jobba på distans, inte åka tunnelbana varje dag och ha lite mer avstånd till människor lockar i de här tiderna, säger Daniel Danielsson.

– Jag tror också man ska väga in två saker, säger Daniel Danielsson. Dels har vi corona och många passar på att flytta hit när de kan ta med sig jobbet. De kanske redan har ett turistiskt boende att tillgå. Förra hösten hade vi ju bekymmer att tillhandahålla förskoleplatser och det skulle kanske ha kunnat hindra en del från att flytta upp då, säger Daniel Danielsson.

Samtidigt har den expansiva verkligheten redan sprungit ifrån den reviderade budget som kommunstyrelsen tog på torsdagen.

– I tisdags fick vi en rapport om att ökningen av invånarantalet redan är 292 personer, säger Daniel Danielsson.