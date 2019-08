Åre golfklubb jubilerar som livskraftig 30-åring: "Förra året slog vi rekord i greenfeegäster"

Åre golfbana ligger i byn Staa längs Skalstugevägen, strax väster om Duved. Den öppnade 1989 under den golfboom som härjade i hela Sverige.

Jahn Thelin, klubbchef och banchef, var med redan från starten.

– Under den här perioden byggdes det många golfbanor runt om i Sverige. Det har inte varit en spikrak resa för oss. Under en period tappade hela golfsverige många medlemmar, men under de sista tio åren har trenden pekat uppåt igen, säger han.

Vad beror det på?

– Jag tror att svensk golf fick tänka om där under krisen. I dag jobbar de flesta klubbar med att göra sporten mer lättillgänglig, som till exempel det här med att ta grönt kort.

Åre GK har förstås också gynnats av en medveten satsningen på sommarsäsongen i Åre, något som man kan argumentera för tog sin början med bygget av Holiday club 2004.

I dag rör sig betydligt fler människor i området under sommarmånaderna.

– Vi hade 2500 greenfeegäster i fjol, det var rekord för oss. Hur det blir i år får vi återkomma till, men nu under tävlingsveckan har det varit väldigt många deltagare, säger Jahn Thelin.

När LT hälsar på är det 2-manna bästboll som gäller. Spelformen går ut på att två spelare bildar ett lag och spelar på varsin boll. Den spelare med högst poäng på respektive hål är det som hamnar på lagets scorekort.

– Jag tycker det har gått bra. Vi har inte fått leta så mycket boll, vilket är skönt, konstaterar Eva Engström när hon kommer in efter första nio tillsammans med spelpartnern Björn Engström.

Båda gästspelar i Åre.

– Vår hemmabana är Drottningholms golfklubb, men vi har hus här uppe och brukar spela en del på den här banan, säger Björn Engström.

Vad tycker ni om banan?

– Banan är jättefin! Greenerna är toppen, säger Eva Engström.

I en annan boll går Katarina Cöster, Elisabeth Thomasson, Andreas Dahlberg och Björn Hasselbom – alla medlemmar i Åre.

– Jättetrevlig dag så här långt. Perfekt väder för golf, konstaterar Katarina Cöster.

Samtliga är nöjda med kvalitén på banan.

– Den är oerhört välskött, och så är det här ett väldigt trevligt arrangemang, säger Björn Hasselbom.

Klubb- och banchefen Jahn Thelin blir glad över den positiva kritiken.

– Det är jättekul att höra. Vi är ju en av de minsta banorna i länet, och så får man tänka på i vilket område vi opererar i, säger han.

Ja, faktum är att Åre golfbana huserar i växtzon åtta, jämfört medan banorna runt Storsjöbygden som pendlar mellan växtzon 6 och 7.

– Det kan vara en utmaning, men vi har ju i alla fall funnits i 30 år så fungerar gör det. Vi jobbar som alla andra banor och sår om greenerna varje år.

Jahn Thelin är ensam anställd på helår.

– Jag har lite att göra eftersom jag är både klubbchef och banchef, men jag har väldigt bra personal nu under sommaren. På vintrarna handlar mycket om att planera verksamheten.

Hur viktig är gästerna utifrån för er?

– De är helt avgörande för verksamheten. Men vi har många stamgäster söderifrån och det är vi väldigt tacksamma över.

Golfklubben vill marknadsföra sig som skidåkarnas golfklubb.

– Många har stugor i Åre och är här även på vintern så vi försöker koppa ihop det. Nu på lördag har vi får största tävling för veckan, "Skidåkargolfen" och då har vi lite skidor och sådana saker på prisbordet, säger Jahn Thelin.