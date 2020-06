Åre bike festival blir digital

Årets upplaga skulle varit den tionde i ordningen men i stället för att fira tioårsjubileum blir det arrangörernas första digitala upplaga. De festivalpass som sålts inför årets arrangemang återbetalas eller gäller för nästa år.

Nu blir det i stället dagliga livesändningar från Åre under festivaldagarna 1–5 juli. Videotävlingarna kommer också sändas via nätet på festivalens sociala kanaler. Tävlingen Åre enduro kommer inte att hållas under festivalen. Eventuellt senareläggs den, men det beror helt och hållet på vilka direktiv Svenska Cykelförbundet har för sommarens tävlingar uppger arrangörerna.