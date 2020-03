Är det här teatervåren tar slut?

Det är glest i salongen för att vara en föreställning som handlar om kärlekssånger med Arja Saijonmaa som dragplåster. Tidigare samma dag har Riksteatern beslutat att ställa in samtliga turnéer resten av våren. Riksteatern går därmed mycket längre än många andra producenter där flera ställt in till i mitten av april, även om det är troligt att det kommer att bli längre än så.

Läs även "När själva livet ställs in"

Storsjöteatern undgår med sina 425 platser förbudet om max 500 personer i en folksamling, men vad hjälper det om publiken uteblir? Att verkligheten förändras timme för timme gör det också svårt att sia om framtiden.

”Love songs”, som skulle ha turnerat landet runt till och med den femte maj, gör alltså sin fjärde och sista föreställning i mars i Östersund. Är det alltså ikväll teatervåren tar slut? Så tänker jag sorgset när jag sätter mig i salongen. Det är i alla fall lätt att hålla avståndet till andra.

Läs även "Vacker jazz med Maria Kvist trio"

”Love songs” utgår från människors autentiska minnen och förhållanden till kärlekssånger. Utifrån intervjuer – där människors egna röster ibland återges – har Gustav Tegby och Maja Salomonsson skapat ett kollage av olycklig kärlek, komma-ut-historier, livslång kärlek, korta kärleksmöten och osunda kärleksförhållanden. Allt inleds av ett myller av kärlekssånger. ”Ne me quitte pas” möter ”I will always love you” för att sedan övergå i Guns n’Roses ”November rain”. Powerballaden dansas av ett par i en nära tryckare och ett annat par som med fina uttrycksmedel visar hur en part vill närma sig och en part fjärma sig. Hur ”vår låt” kanske snarare är ”min låt”. Som killen med den ouppnåeliga kärleksdrömmen som exakt beskrivs av Mauro Scoocco i ”Om du var min”. Som när Kents ”Kräm” kulminerar i vad som för honom är ett fumligt men fint kärleksmöte och för henne gränsar till ett övergrepp. När berättelserna blir tvåsidiga funderar jag lite över dokufiktionens möjligheter och begränsningar – det går att ge ett vidgat perspektiv genom att låta en dokumentär berättelse möta en fiktiv – men spelar det någon roll vilken som är vilken? Jag tycker nog det när dokumentära röster delvis används.

Korta intensiva historier berättas sammanslingrande i kollageform. Tålmodig väntan till smäktande tango med Olavi Virta under finska krigsvintrar, den förbjudna kärleken mellan en gift kvinna och en yngre man i ett flyktingläger, en annan kärlek som tar slut när båda talar samma språk och ”Ne me quitte pas” inte hjälper. Insikten om en ny polyamorös kärlek till ”I can’t help falling in love with you” på bröllopet. Musiken som ett universellt språk för kärlek.

Scenen domineras av en gigantisk röd rektangel som liksom ramar in de splittrade kärlekshistorierna, ljuset ger skuggspel och projektioner på salongens väggar, som ett dansgolv. Arja Saijonmaa växlar fint mellan kraftfulla franska chansoner, finsk tango och arabisk kärlekssång till att vara punktrummis i silverfodral till Ebba gröns ”800 grader”. Hela ensemblen rör sig i ett smidigt växelspel mellan de många historierna som sjungs fram med en bredd av röster. Allra mest uppskattar jag nog Robert Hannouchs mångsidiga gestaltningar med fina gester.

Recension // Musikteater

Riksteatern: Love songs

Manus: Gustav Tegby och Maja Salomonsson

Dramaturgi: Eva-Maria Dahlin

Regi: Maja Salomonsson

Scenografi: Johanna Mårtensson

Ljusdesign: Jörgen Haimanas

Ljuddesign och musikarrangemang: Stefan Johansson

Mask: Linda Sandberg

Medverkande: Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu, Peter Järn och Arja Saijonmaa

(Scenkonst Östersund, Storsjöteatern)