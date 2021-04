Aprilskämtarna vädrar ny morgonluft – så skämtade Östersunds kommun

Efter en längre tids nedgång och förra årets skarpa pandemipaus tycks 2021 bjuda på fler aprilskämt.

Inför förra årets första april fylldes sociala medier av uppmaningar om att inte skämta. "Tips för pr-firmor som planerar aprilskämt. Bara gör det inte", twittrade till exempel James Herring, på pr-firman Taylor Herring i London.

Den som försökte sig på ett aprilskämt om pandemin i Thailand eller Taiwan riskerade upp till fem års fängelse och motsvarande en miljon kronor i böter. Och i Sverige förklarade flera tidningar att de inte skulle publicera några aprilskämt. "Att nu medverka till att sprida osanna uppgifter, om än på ett oskyldigt sätt, skulle vara direkt fel", förklarade till exempel Folkbladets ansvarige utgivare Erik Isberg.

Men i år märks ett visst uppsving för aprilskämtandet.

I Sverige mejlar en apotekskedja ut information om kondomen "Bättre glid", som ska ha utvecklats av längskidåkaren Charlotte Kalla – för att garantera "en säker målgång". Och en organisation för personer med funktionsnedsättningar skriver att det nu är dags för golfförbundet att sitt ansvar och städa bort begreppet handicap från "Sveriges permobil-tätaste sport".

Inspirerade av den senapsfärgade guldbron vid Slussen i Stockholm förklarar en färgfirma att de har fått i uppdrag att förgylla Svinesundsbron mellan Norge och Sverige, på uppdrag av Norska staten och finansierat med oljepengar, för att "symbolisera det norska guldet". Och på klimattemat skämtar Östersunds kommun om planerna på att introducera delfiner i Storsjön, som leksällskap vid en av kommunens badplatser.

Även vissa tidningar har släppt på skämtbromsen i år. Sydsvenskan skriver om ett historiskt missförstånd, som innebär att den danska ön Bornholm egentligen är svensk – och att den svenska ön Ven egentligen tillhör Danmark. Vid noggranna undersökningar av det fredsavtal som undertecknades av länderna 1660 ska historiker ha upptäckt en liten pil mellan de två öarnas namn.

Uppgiften var dock inte ny för den danska regeringen, skriver Sydsvenskan och refererar till ett videosamtal med den danska Nordenministern Mikkel Dannbrog:

– Det här har vi vetat hela tiden. "What took you so long?"

Jörn Spolander/TT