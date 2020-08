Ännu ingen misstänkt efter lördagens våldtäktsanmälan – utredningen fortgår

Det var tidigt på lördagsmorgonen som Östra Kyrkogården i Östersund spärrades av efter det att en våldtäktsanmälan gjorts hos polisen.

Polisen genomförde under gårdagen omfattande platsundersökningar och hundförare sökte även av området. Redan under morgonen så vände sig polisen till allmänheten för att be om dess hjälp med iakttagelser och tips som kunde sättas i samband med platsen och den tid då brottet misstänks ha begåtts.

– Det har kommit in tips, men vi efterfrågar fler. Det kan också handla om att man gått förbi platsen halv fyra eller fem på morgonen men inte hört eller sett något. Det kan hjälpa oss att ringa in tiden för brottet snävare, säger Niklas Stjernlöf, förundersökningsledare.

Anmälan inkom till polisen vid klockan 05 på lördagsmorgonen så polisen tror att brottet kan ha begåtts någon gång mellan 02 eller 03 fram till 05 på lördagen.

Utredningen fortgår och de tips som kommer in granskas.

– Vissa har vi avfärdat och vissa har vi gått vidare med.

Utredningen kommer nu att lämnas över till enheten för grova brott hos polisen. Målsäganden kommer även att höras på nytt.

Om man har tips eller iakttagelser som man vill delge polisen så kan man kontakta dem på telefonnummer 114 14.

