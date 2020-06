Anna Pamuk: Stanna upp och titta på den här glada geten i stället

Förra veckan damp det ner en bild i min överfulla mejlbox. Bilden kom från en avlägsen kompis och föreställde en liten söt get som tokstirrade in i kameran. Under bilden stod texten Stanna upp och titta på den här glada geten istället. Vad det något typ av hjärnspel? Eller hade jag lyckats klicka in ett virus i datorn? Bilden föreställde bara en get och hur mycket jag än tittade fanns det inget annat budskap än ”kliv ur den tornado som kallas vardag, stå still och titta på en bild som gör dig glad istället.” Jaha. Jag tittade på geten igen och log sedan stort. Den såg ut som Johnny, en get som jag träffade under min allra första sommar som veterinär.

Då, för många år sedan, befann jag mig i Hälsingland. Egentligen hade jag blivit förväxlad med en namne som var särskilt duktig på häst. Men det gjorde inget sa min mentor Kalle och log. I det här distriktet tar vi hand om alla sorters djur och du är ju här för att lära dig. Kalle var vänligheten själv, en sann James Herriot figur (ni vet han från I vår herres hage) som med sin stora kunskap och sitt stora hjärta hade välkomnat nya veterinärstudenter varje sommar sedan urminnes tider.

När jag inför den första arbetsveckan hade packat klart bilen (en tvåhjulsdriven VW Golf) med all veterinärutrustning och min kära golden retriever ringde Kalle. Jo det är så att jag har lovat en polsk veterinärstudent att praktisera med mig den här veckan, kan du ta hand om henne istället? Jag fick lite panik och tittade skeptiskt på den fullpackade bilen. Nja… innan jag hann protestera klart sa Kalle fint då plockar jag upp henne på tågstationen. Det blir väl trevligt med lite sällskap i bilen.

Det var så jag, min golden retriever och en polsk veterinärstudent hamnade i en fullpackad Golf på krokiga vägar genom Hälsingland en tidig junimorgon för många år sedan. Solen sken och jag var otroligt stolt efter att ha klarat av mina första egna fall som veterinär. Två grisar med rödsjuka, en ko med kalvningsförlamning och en katthona med förlossningsproblem. Detta var livet tänkte jag. Visst är Sverige vackert utbrast jag på engelska och gestikulerade samtidigt eftersom jag visste att min polska kollega inte kunde engelska. Hon nickade och log, gudarna ska veta vad hon tänkte där hon satt där bredvid mig, i en bil fullpackad med veterinärutrustning, sittande på mina uppslagsböcker (de fick inte plats någon annanstans) och med en flåsande golden retriever i nacken.

Vi närmade oss Järvsö när det ringde på den akuta veterinärtelefonen. Vår get är sjuk sa en röst. Just getsjukdomar var kanske inte det jag hade läst på mest om så jag pekade menande åt min bilgranne mot en grön liten bok om får- och getsjukdomar. Han ligger mest och vill inte äta sa rösten på andra sidan luren. Vi har burit in honom i bussen, kan du komma? Det står KurtEvertz (de hette egentligen något annat) på bussen. Ja, dansbandet alltså. Jaha sa jag och tittade hjälplöst på min granne. Hade de dansbandsmusik i Polen? Vi kommer sa jag.

Det gick liksom inte att missa den lila dansbandsbussen. Den såg fullkomligt malplacerad ut bredvid en blommande syrénbuske. En kvinna med 80-talsfrisyr och kortkort kom utspringande när vi körde upp på gården. Åh tack snälla för att ni kom. Johnny (efter Cash) ligger här inne sa hon och pekade mot bussen.

Geten Johnny låg till synes livlös i husses famn och buken var stor och uppsvälld. Över geten låg en ljusblå polyesterkavaj med slag. Jag ställde mig på knä och började min undersökning, det såg ut som om den hade drabbats av trumsjuka. Långsamt förde jag ner en sond i magen och sakta men säkert började det pysa ut gas när den kramplösande medicinen började verka. Snart kom ett litet bräkande och geten tittade upp, rakt upp på mig. Så går det när man äter för mycket gräs sa jag och log.

När det stod klart att Johnny skulle klara sig fick jag och den polska veterinärstudenten kramar och signerade CD skivor som sedan gick varma i bilen hela sommaren. Ingen av oss gillade egentligen dansbandsmusik, men den fick oss att glatt minnas den där fina stunden med den lilla geten Johnny.

Den där första sommaren kom att bli en försmak av veterinärlivet. Hårt arbete, lite sömn och underbara möten med djur och människor. Jag är så tacksam för den där tiden och för allt min mentor Kalle lärde mig. Jag förlöste kalvar, sprang med kolikhästar och botade till och med en sjuk papegoja. Lärde mig grunden till allt det som kom att bli mitt kall och mitt yrke - i vått och torrt.

Allt har på något sett blivit hårdare idag, jag tvivlar på om det idag ens finns tid att göra saker som att behandla en liten sjuk get i en dansbandsbuss. Men jag tror just därför att det är sådana stunder vi behöver. Att tvingas stanna upp och titta på bild på en liten glad get istället för att fösas med alla de tornadovindar som tycks blåsa överallt. Tack kompis för att du påminde mig om Johnny, det behövde jag just nu.