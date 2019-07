Anna Pamuk: Sommarhjälten rycker ut efter husbilsparningen

Häromdagen susade det förbi en seriestripp på sociala medier föreställande två superhjältar. Den ena (onda) superhjälten säger "Vad skönt det är att ha semest …" varpå den andra (goda) superhjälten smockar till den första superhjälten och säger "Håll käften!!! Det finns faktiskt hjältar som fortfarande arbetar!" Ja, alla kan ju inte ha semester samtidigt och någon måste jobba när (nästan) alla andra har ledigt. Och visst kan det enstaka hektiska soliga dagar väcka onda superhjältekänslor när ”alla” är lediga medan de flesta dagar, tack och lov, ligger mer åt det goda hållet.

En sak är i alla fall säker – under sommaren är det bråda tider på bensinmackar, campingar, kaféer och diverse utflyktsmål. Så även på veterinärkliniken. Sommartid börjar våra hundar och katter att röra på sig mycket mer, av egen kraft eller i bil, och nästan vad som helst kan hända. Det betyder att besöken hos veterinären tydligt ökar. Förutom den normala strömmen av djur och djurägare, ska det skrivas hundpass inför Norgeresan, sys ihop skärsår i tassarna efter sommarleken, kräkas upp majskolvar efter grillfesten eller behandlas fukteksem efter alltför intensivt badande. Och så har vi ju dessa så kallade ”husbilsincidenter”.

Häromdagen stod det ett medelålders par och väntade på mig när jag kom för att öppna kliniken arla morgon. De såg bleka och sammanbitna ut. Det syntes att matte hade gråtit. I famnen bar de en liten söt tuss till hund. Oj, vad hade hänt? Jag närmade mig raskt den lilla tussen för undersökning. Vi bor på campingen snyftade matte och Astrid … jag vet inte hur jag ska säga det … har parat sig med grannen. Öh jaha … sa jag och saktade ner den akuta undersökningen. Kom in ska ni få en kopp kaffe.

Det visade sig att den löpande Astrid (den lilla tussen i mattes famn) hade smitit och hittat en kavaljer (en Cocker spaniel i grannens husbil). Astrid hade sedan återfunnits hopslingrad med ”den där luspudeln” spottade matte fram. Och några valpar kunde det absolut inte bli tal om. Efter en stark kopp kaffe och lite basinformation om blommor och bin kunde matte och husse andas ut. Den oönskade parningen gick att åtgärda och husbilssemestern kunde, om än något fördröjd, fortsätta norrut. Jag fick sedan en mms-bild på en strålande matte med Astrid i famnen från Vildmarksvägen och orden "tack, du har räddat vår semester".

Så visst blir man, bara genom att göra sitt jobb, betraktad som något av en god superhjälte under just sommaren. Det är klart min uppgift är att plåstra om skadade hundar och katter men någonstans går det sommartid djupare än så. Det handlar om att hjälpa till att vårda de där dyrbara veckorna på året som kallas semester genom att kunna hantera alla diverse oförutsedda händelser. Och gudarna ska veta att allt kan hända. Därför behövs yrken som bilmekaniker, veterinärer och glassförsäljare extra mycket under just semestertider.

Så till alla mina superhjältekollegor som arbetar i juli – håll ut, njut av att betraktas som god superhjälte bara för att du gör ditt jobb och tänk – din semestertur kommer också. Och till alla er andra – njut av sommarsemestern, ta hand om er och var lite extra snäll mot de där superhjältarna som jobbar för att ni ska känna er trygga under just er sommarsemester. Och se för guds skull upp för husbilsparningar.