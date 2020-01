Anna Pamuk: När den svåra stunden är kommer

I came to you late last night

to be with you while you slept.

I lay my head on your pillow,

while next to me you wept.

A gentle smile kissed your lips,

as licked away a tear.

Until your time to join me,

I’ll be waiting through the years.

Varje gång jag läser den korta dikten fylls mina ögon av tårar. Jag vet inte vem som har skrivit den eller var den kommer ifrån, den bara fanns där på ett vanligt kort. Kortet satt på en blomma från en tacksam djurägare för länge sedan. Genom alla år har kortet och orden hängt sig kvar, som en påminnelse om hur viktigt mitt arbete är ibland. Som häromdagen då jag hjälpte en gammal hund att somna in för gott. I buken fanns en stor och elak tumör som inte skulle gå att operera bort. Samma hund hade jag hjälpt till att förlösa för tretton år sedan. Sett den ta sitt första andetag.

Är det inte svårt?

Den frågan får jag ofta som veterinär när det är dags för din bästa kompis att somna in. Det är klart det är svårt. Jag är inte bara veterinär utan också matte. Det är det svåraste beslut som finns men också ett lätt beslut. Du vill ju inte att din bästa kompis ska lida. Det finns alltid, jag menar alltid, en god anledning till beslutet annars skulle du inte stå där med mig.

Precis när jag stängde dörren bröt husse ihop i snyftningar.

Som veterinär tänker jag att det alltid handlar om värdighet. Om möjligheten att få hjälpa ett djur för att undvika ett onödigt lidande. För att sedan fortsatt med stor värdighet ta hand om kroppen i livet efter detta. För det finns ett liv efter detta även för våra fyrbenta vänner, det är jag säker på. Om inte annat så i hjärtat på en matte eller husse.

Ett farväl gör ont och kan ge sig uttryck i många former. Jag minns särskilt en ganska hårdkokt husse för många år sedan som kom in med en hamster. Husse hade en sådan look som förde tankarna till ett MC gäng och jag såg en matte förskräckt flytta sig och sin lilla pudel åt sidan när han satte sig i väntrummet. Han såg kort sagt ganska skräckinjagande ut. Han bar på en kartong.

Vi gick in på rummet och precis när jag stängde dörren bröt husse ihop i snyftningar. Bengt (som egentligen hette något annat), hans hamster i kartongen, skulle dö. Husse berättade att Bengt egentligen var hans barns hamster, men att barnen hade tröttnat på Bengt. Efter skilsmässan hade därför Bengt tillfälligt fått bo hos barnens pappa i väntan på ett nytt hem. Men när Bengt hade plirat med sina pepparkornsögon blev boendet permanent.

Det är inte larvigt, det är känslor

Bengt levde länge, längre än de flesta hamstrar och hade mått bra ända tills vintern kom. Då hade han plötsligt inte velat äta och magrat av. Trots god omvårdnad var han nu bara skinn och ben och det var dags att ta farväl. Husse höll i Bengt medan han fick sin lugnande spruta och i skenet av ett tänt ljus tog Bengt sitt sista andetag och tårarna rann på både mig och husse. Det var en fin stund vi delade, jag och den hårdkokta MC hussen.

Det var inte bara en hamster som somnade in den där dagen. Det var Bengt. Jag vet inte var Bengt eller alla andra djur som jag har hjälpt till att avliva finns förutom i djurägarens hjärta. Jag känner med den styrka som krävs att fatta det där svåra, oundvikliga beslutet att låta sin bästa kompis somna in. Det känns. Man kan sörja ett djur precis lika mycket som en människa, om inte mer. Det är inte larvigt, det är känslor. Det är därför jag vet att jag inte är tokig när jag ibland känner min gamla döda hund tassa bakom mig. Jag ler och tänker, det är kärlek det, oändlig kärlek.