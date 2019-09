Anna Pamuk: Lär av hundarna – de kan konsten att slappna av

Det är höst och högtryck på veterinärkliniken precis som på många arbetsplatser. Efter (för) många timmars idogt arbete har jag bokstavligen låst in mig på toaletten. Inte för att jag har svåra magtarmproblem utan bara för att få vara i fred – en liten, liten stund. Jag sluter ögonen och börjar att räkna mina andetag. Utanför hörs sorlet från mottagningen där oroliga djurägare har samlats för att få hjälp med sina skadade och sjuka hundar och katter. När jag kommit till tio öppnar jag ögonen och går ut i den hektiska verkligheten igen, samma jag men med lite mer närvaro och energi.

Ja, det handlar om mindfulness, om att vara i nuet. Det är märkligt svårt att tillåta sig själv att bara vara, kanske det svåraste som finns. Det är liksom alltid någon som behöver hjälp och alltid något som behöver göras. Det tar aldrig slut och just därför är det så lätt att ta slut själv. Det är just där mindfulness kommer in i bilden, små mikropauser i vardagen som skapar energi.

Grunderna för mindfulness mig av en god vän som är yogalärare. Jag minns att jag först tyckte att det här med att andas iiiin – andas uuut var lite fånigt och svårt. Till slut fattade jag vad det handlade om, inte på grund av min goda vän yogaläraren utan på grund av min gamla älskade golden retriever Lymmel (han hette faktiskt så). För hundar, de kan det här med mindfulness.

Redan när jag hämtade Lymmel som åtta veckors valp låg han och sov djupt i ett hörn trots ljudnivån som bara tre barn och en hundflock kan orsaka. Den tilltänkta valpköparen hade ångrat sig i sista sekund och uppfödaren, som jag känner väl, ville därför att jag tillfälligt skulle ta hand om valpen. När jag höll den lilla sovande guldbollen i min famn förstod jag att det inte skulle bli en tillfällig lösning.

Lymmel kom att bli min bästa vän och fanns alltid vid min sida, i vått och torrt. Han var en aktiv hund med stor arbetsglädje och nyfikenhet. Samtidigt hade han en fantastisk förmåga att koppla av, precis var som helst. Han smittade av sig sin på-av knapp till andra. En gång låg en välbekant sovande golden retriever i väntrummet bredvid min nästa patient och dennes matte. Matten strök långsamt handen över Lymmel som njöt i fulla drag. Vilken fantastisk hund, sa hon. Han kom bara och la sig hos mig.

Nu fick han egentligen inte smita ut i väntrummet, men det hände ibland. Han hittade alltid den där människan, eller hunden, som behövde extra tröst. Fråga mig inte hur, han bara visste vem som behövde lite närhet. Det kunde vara en till synes orolig hund eller en tvär människa, det spelade ingen roll. När han väl hade sagt hej försvann all oro och ilska. Snacka om mindfulness.

Ja, Lymmel lärde mig att andas och det är nog det som har gjort att jag, trots alla mina tusen och en ständiga projekt, aldrig tappar fotfästet. Det är honom jag tänker på och saknar när vardagen skapar känslan av att befinna sig i en torktumlare utan stoppknapp. Genom att hitta en lugn vrå på fjället, på jobbet eller i skogen kommer jag i kapp mig själv. Sedan är jag redo att möta världen igen.

Och du - låna en hund om du inte har någon, hundar kan det här med mindfulness. De funderar inte på det som har varit eller på allt som ska till och bli, de är bara är här och nu, lyckliga av att gå ut och gå med just dig.