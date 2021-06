Anna Pamuk: ”It is frozen dogsperm, it will DIE”

Vet ni, det finns ett parallellt universum bortom alla plasthandskar, alla munskydd och all handsprit. För även om allas vår vardag är onormal sedan Viruset med stort V slog till är vårt vardagliga arbete på veterinärkliniken helt normalt. Våra fyrbenta vänner är och har blivit en allt viktigare del i mångas vardag. Det där normala hundlivet med skogspromenader, drag, jakt och valpar har blivit en viktig motpol till allt onormala. Där, i det parallella universumet, behövs vi veterinärer mer än någonsin, precis som vanligt. Visst har det ibland, trots stor försiktighet, känts riskfyllt för oss när Viruset har härjat som mest och visst har det stundtals känns orättvist att inte tillhöra ett prioriterat yrke. Men, eftersom våra patienter behöver oss, finns vi alltid på plats live, vaccinerade eller ej.

Våren är alltid hektisk. Då kommer hundar för hälsoröntgen inför tilltänkt avel och dräktiga tikar för ultraljud. Nämen, det är precis som på BB utbrast en djurägare till mig i förra veckan med tårarna rinnande bakom visiret som hon bar. Hennes tik, som snällt låg stilla på undersökningsbordet, tittade frågande på matte och viftade på svansen. Ja, det är en medelstor kull sa jag när jag började räkna fosterblåsorna och valparna, de ser ut att må bra allihop. Här ser du ett pickande litet hjärta sa jag och riktade ultraljudsproben mot den närmaste valpens bröstkorg. Matte kramade om tiken och sa äntligen, som vi har kämpat för det här. Tack doktor Anna, tack. Det här betyder så mycket.

Nu kommer några av er kanske att tycka att mattes känslouttryck var rörande, men i ärlighetens namn lite konstigt. Jag ska försöka förklara, både i min roll som veterinär och som hunduppfödare. Det ligger så mycket tid, pengar och engagemang bakom en seriös hunduppfödning. De tilltänkta hundföräldrarna ska inte bara vara fullt friska, de ska också hälsoundersökas för diverse ärftliga sjukdomar och naturligtvis meriteras för det de är ämnade för. När det är gjort ska själva blommor och bin delen fungera med normalt löp, normal parning, normal dräktighet, normal förlossning och normala valpar.

Praktiskt blir det en hel del märkliga hands-on undersökningar.

Med allt detta normala blir husveterinären central i de flesta momenten med allt ifrån lämplig parningsdag, fertilitetskontroller och förlossningar. Praktiskt blir det en hel del märkliga hands-on undersökningar som när jag försöker få en ovillig hanhund att skafta ut för att ta prov på dennes simmare eller kanske krypande runt på golvet hjälpa en tik med trånga födslovägar att förlösa sina valpar. Både som uppfödare och som veterinär får man kort och gott gå igenom mycket för att det ska födas sunda och friska valpar som ska föra viktiga gener vidare.

Även hunduppfödningen har fått sig en törn av Virus-vardagen med inställda utställningar, jaktprov och parningsresor. Själv satt jag startklar för att åka till USA med en av våra tikar när pandemin slog till. Vi fick tänka om och lägga pengarna på att istället importera frusen hundsperma från en snygg välmeriterad amerikanare. Något så byråkratiskt och krångligt har jag sällan varit med om, men jag hoppas att det är värt det i slutändan. Ta bara det faktum att behållaren med simmare i flytande kväve fastnade i tullen då en rookie-byråkrat på Jordbruksverket hade skrivit fel avsändarland.

It is frozen dogsperm, it will DIE

Efter ett otal telefonsamtal (då jag bland annat hörde mig säga It is frozen dogsperm, it will DIE), ett raskt ändrat myndighetsbeslut och en snäll bror till en anställd på Arlanda (som nog fortfarande skrattar åt hela historien) kunde ”min” frusna hundsperma räddas och är nu i tryggt förvar på Fertilitetskliniken i Uppsala. En kompis till mig, som inte har hund, lyssnade på min berättelse och sa efter en stunds tystnad, du fattar Anna att det där, det är inte är riktigt normalt va? Ja, kanske det, men i en onormal omvärld känns just en lyckad import av frusen hundsperma supernormalt och ger åtminstone mig hopp om att en ljusnande framtid.

För det finns det så mycket att se fram emot nu. Inte bara förhoppningen om en kull valpar i höst utan också min snara första vaccination mot Viruset och med det hoppet om ett mer rörligt och visirfritt liv. I väntan på det kommer jag oavsett Viruset att fortsätta det veterinära vardagsarbetet på kliniken i vårt ”parallella normala universum”. För oavsett hur världen utanför ser ut behövs vi live för att hjälpa till, från den första glädjande parningen till det sista sorgliga andetaget.

