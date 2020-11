Anna Pamuk: Hussar, mattar och hundar för en god saks skull

November är inte att leka med och just i år känns mörkret segt som överkokt julkola. Just därför har jag liksom säkert många av er börjat julpynta. Jag har så att säga gått all in i år och tömt alla jullådor redan nu. Kvar är bara den där hiskeligt fula skapelsen till julgris i lergods från en sedan länge bortgången moster.

På arbetet är november månad en brytningstid. Jakthundarna lämnar sin mest intensiva säsong och draghundarna väntar otåligt på snö och på att deras säsong ska starta. Och katterna, ja de har mer eller mindre gått i ide för vintern. November är också en månad då mycket pappersarbete rörande företaget ska göras, vilket kräver lite multitasking. Som häromdagen, dagen då jag satt på golvet i ett undersökningsrum och väntade på att en ung labrador skulle kräkas upp mattes guldörhänge samtidigt som jag ögnade igenom utkastet till nästa års budget.

Det känns kort sagt som om alla två- och fyrbenta just nu i november väntar på bättre, ljusare tider.

Just för att pigga upp i novembermörkret arrangerar vi varje år ett projekt på jobbet kallat För en god saks skull. Det handlar om att på olika sätt samla in pengar åt en organisation som gör gott för andra, som Bassestiftelsen eller Läkare utan gränser. Bland annat har insamlingen skett genom egengjorda kalendrar.

För flera år sedan hade vi en särskilt rolig kalender kallad Sådan herre sådan hund. Ofta har det slagit mig hur valet av hundras och typ inte är slumpmässigt och hur lika många hundägare är sina hundar. Utifrån detta valde vi det året ut några djurägare som, för en god saks skull, gick med på att bli stylade för att likna sin hund (än mer). Snacka om ett riktigt brokigt gäng med allt från en välfriserad stoisk storpudel till en rufsig jämthund som ville para sig med allt och alla. Tillställningen skulle avslutas med fotografering och en parad på byn.

Den lördagen kom veterinärkliniken mer att likna en hysterisk frisersalong. Det blev nästan en tjuvparning mellan en hamiltonstövare och en kinesisk nakenhund. Jämthundshusse blev helt förbytt med maffialiknande mörka ögonbryn, labradormattes rosa läppglans matchade hundens tunga, stövarhusse såg med hårgelé minst tio år yngre ut och huskymatte hade linser i samma isande blå färg som hennes hunds ögon. Själv hade jag som december sotade ögon som på min golden retriever och en stor röd rosett över min guldlockperuk. Ja nu blir det december året om sa en liten gubbe från Dorotea när han fick syn på bilden av mig i sin nyinköpta kalender. Jag vill i denna mening betona att vi alla faktiskt var fullt och propert påklädda.

Kalendern sålde hur som helst som smör i solsken och vi fick ihop en mycket god slant som vi skänkte till Bassestiftelsen. Stiftelsen bjöd därför in oss till Östersunds lasarett för att tacka för donationen och sa att vi var hjältar för dem. Jag fällde en och annan tår när jag gick genom sjukhusets fina barnavdelning. Vår donation hade verkligen använts för en god saks skull och dessutom hade vi spridit lite ljus i vintermörkret hos många fler där ute med vår tokroliga kalender.

I år känns det viktigare än någonsin att fortsätta traditionen med för en god saks skull. I år handlar det inte om att göra en kalender eller att stödja en organisation utan faktiskt om uppmaningen att helt enkelt göra något för sin medmänniska. Kanske att hjälpa till med ett veterinärbesök åt den isolerade pensionären, att ge bort en matlåda till den utarbetade sjuksköterskan eller att handla lokalt för att stödja den kämpande egenföretagaren. Det är inte svårare än så att bli en hjälte i den tid vi lever i just nu.

Hemma på fjället är vi lite väderbegränsade vad gäller utomhusbelysning och därför har min amerikanske man (för vilken julbelysning ute är mycket viktigt) satt sin tillit endast till sådan juldekoration som kan spikas fast på väggen. Resultatet blev i år två löpande renar och en tomte som vinkar. Dessa hiskligt lysande julskapelser, en värmande kopp te, engelska TV-serier, tokroliga minnen, ljudet av våra snarkande hundar och vetskapen om att det finns goda människor som hjälper sin medmänniska gör i alla fall min årets november mindre seg och mörk.

Bli en dagens hjälte du också och hjälp din medmänniska för en god saks skull. Jag lovar att det värmer er båda.