Anna Pamuk: Hunden Wilson och jag kan inte jobba hemifrån

Wilson is working from home läste jag. Texten beskrev en bild på en bordercollie som stirrade in i en dataskärm fylld med en fårskock. Precis som Wilson går det mesta av mitt arbete inte att genomföra hemifrån. Inte ens under pandemin. Visst, jag kan hålla föreläsningar och ge goda råd via telefonen eller datorn, men inte på ett vettigt sätt undersöka en hund eller katt som behöver hjälp.

Under pandemin har alla digitala tjänster ökat explosionsartat vilket är bra. Djurägare kan idag digitalt få råd och vid behov en behandling eller remiss för åkomman. Den digitala veterinären är ett välkommet alternativ till Dr Google för oroliga djurägare, men tyvärr ingen som kan ersätta ett fysiskt veterinärbesök. Hundar och katter blir sjuka oavsett pandemi, väder och vind och då måste vi fysiska veterinärer finnas på plats för att hjälpa. Det kan ibland vara lättare sagt än gjort den här årstiden.

Häromdagen när snövindarna mätte stormstyrka hade jag och hunden bokstavligen fastnat i en stor snöhög på väg till arbetet. Jag skrattade till där jag låg i snön med en vinande isvind tjutande i öronen. Var det verkligen vettigt att behöva ta mig till jobbet en dag som denna dessutom i en tid av pandemi? Jag suckade och tog mig upp på knä medan min snöglada hund ivrigt slickade mig i ansiktet. Djurägarna skulle komma oavsett väder och pandemi, det visste jag av erfarenhet.

Ändå stod jag senare vid receptionen och funderade på om någon djurägare skulle dyka upp i det här riktiga busvädret. Om det inte var livshotande skulle väl ingen ge sig ut en dag som denna? Som ur en film öppnades då ytterdörren, ett snömoln flög in och en liten invirad varelse syntes kämpande med att stänga dörren bakom sig. Det gick det upp för mig att det var Elsa (som egentligen heter något annat), 82 år som hade kommit för att kastrera sin honkatt.

- Men herregud Elsa, du har väl inte gett dig ut nu och i det här busvädret? sa jag som visste att Elsa bodde dryga sex mil norr om Strömsund.

- Jo, men jag hade ju tid med katta hos doktorn idag, eller hur? sa hon bakom munskyddet.

- Jag gick upp tidigt och fick hjälp av grannen att skotta ut mig från huset och sen tog jag bussen hit och nu, tja, nu är jag här med katta.

Elsa fick varmt kaffe medan jag kastrerade hennes honkatt. Sedan skickade jag Elsa och katten att lifta med en annan djurägare som ändå skulle passera Elsas hemby. Vi virade in båda två i filtar, mest för att den stränga kylan var farlig för en nyopererad katt men också med omtanke för Elsa.

När de skulle fara plirade Elsa med ögonen och sa på bred jamska något i stil med (lite svårt att höra bakom de dubbla munskydden) doktorn tror väl inte att lite snö kan hindra en gammal jämtlandstös? Hon skrockade medan hon och kattburen lastades in i den gode samaritens bil och de puttrade iväg i närmare 30 minusgrader.

En del av mig kommer aldrig att vänja sig vid extrem kyla och extrema snödjup. Jag kommer heller aldrig att förstå att jämtländska små tanter som Elsa en iskall snöig dag tar bussen sex mil enkel resa för att kastrera sin katt. Jag lyfter kort sagt på hatten för den jämtländska vintermentaliteten. Själv minns jag hur allt, jag menar allt, i min hemort stod still när det kommit några decimeter snö ner eller när termometern visade under 20 minusgrader. Då var det snödag vilket betydde att skolor stängde, bussar inte gick och att det var helt legitimt att vara hemma och skotta snö.

Efter mina dryga tjugo år i Jämtland har jag förstått att snödag bara är ett storstadsfenomen. Här är det bara att ta på ett lager till och skotta snön från bilen som ska ta dig till jobbet. Här finns det en aldrig sinande mängd snöröjare som outtröttligt arbetar dag som natt. Här är det enda legitima skälet att vara hemma en kall vinterdag att behöva elda för att inte huset ska frysa ihop. Eller om ytterdörren inte går att få upp på grund av snö. Här pratas snödjup inte i decimeter utan i meter.

Härmed vill jag rikta mitt varmaste tack till alla jämtar som har lärt mig vad snö och kyla egentligen är, till alla hårt arbetande snöröjare och till alla kruttanter som Elsa. Ni värmer alla min veterinärvardag de där vinterdagarna jag egentligen skulle vilja bejaka mitt ursprung och ta en snödag hemma. För det är bar å åk oavsett snödjup, kyla och pandemi status i samhället.