Anna Pamuk: Ett första bra intryck - då kom brandkåren

Normalt brukar jag hitta på äventyr på annan ort när jag är ledig. I år har äventyren i stället fått gå av stapeln hemmavid. Förutom fjällturer har detta inneburit att de där ”jag-ska-ta-tag-i-sen-lådorna” faktiskt har blivit rensade och många minnen har dykt upp. Bland sparade gamla arbetspapper hittade jag bland annat ett gammalt tidningsurklipp föreställande mig, en ko och en frivillig brandman. Rubriken löd ”När kon behövde hjälp ryckte brandkåren ut”. Jag log brett åt det tokroliga minnet.

Historien utspelade sig en helt vanlig helgjour på veterinärdistrikt norra Jämtland för många år sedan. Som ny på distriktet kändes det viktigt att försöka göra ett gott första intryck. Morgonen hade börjat tidigt med en kolikhäst följd av några smådjurspatienter. Arbetet hade flutit på bra och jag hade just funderat på en paus när jourtelefonen ringde igen. I luren hördes en kvinna från en liten gård några mil bort. Kunde doktorn komma på en gång? Det gällde en ko som låg i en svår kalvning. Jag suckade lätt, pausen fick vänta. I stället körde jag norrut till tonerna av REM:s "I am, I am Superman" (fast jag sjöng woman) and "I can do anything."

Kalven var stor och kossan trött. Tack vare en hel del lirkande, puffande och dragande kom kalven ut till sist. På veterinärhögskolan hade vi fått vara med på en hel del förlossningar men ändå kändes varje förlossning magisk (det är de fortfarande). Jag log därför mot den lilla nyfödda tjurkalven medan jag torkade av honom med halm för att han skulle hosta upp fostervatten. Efter en undersökning av mamma ko lämnade jag sedan gården nöjd med mitt arbete och med det goda intryck jag hade gjort på bonden och hans fru. Eftersom de var äldre och lite skröpliga hade jag fått göra det mesta av arbetet själv. "Du är stark du" hade bonden sagt när jag tog i för kung och fosterland för att få ut kalven.

Precis när jag kommit tillbaka till stationen ringde jourtelefonen igen. Det var bonden igen. "Nu har allt kommit ut" sa han. Jag förstod snart att han menade hela kons livmoder. Jag kommer. Ta fram ett lakan och kallt vatten sa jag medan jag svor tyst och i ilfart körde tillbaka till gården.

Scenen som mötte mig var dramatisk. Frun grät och kon låg platt på sidan. Hennes man stod bredvid och stirrade på en stor smutsig röd massa som jag förstod var kons livmoder. Kon stönade högt och det kände jag för att göra med. Jag visste vilket hårt arbete som väntade mig. Tänk er att ligga bakom kon och med handkraft försöka föra in denna stor massa i ett litet hål för att sedan, med båda armarna helt inuti kon, vänta på att den livmodersammandragande medicinen ska börja verka.

Jag såg från den skröpliga bonden till hans gråtande fru och sa "Vi behöver hjälp med att vända upp kon, har ni någon granne ni kan ringa in?" Frun stirrade på mig och sprang iväg. När hon en stund senare kom tillbaka höll jag iklädd galonkläder på att tvätta rent kons livmoder med kallvatten. Jag ringde 112 sa hon. "Va," sa jag "Du skulle ju ringa en granne?" "Men doktorn sa ju att du behövde hjälp så när grannen inte var hemma ringde jag 112. De skulle komma direkt" sa hon. Nej tänkte jag, de måste väl ha viktigare saker för sig än att vända en ko.

Men snart hördes det omisskänneliga ljudet av en brandbil. Innan jag visste ordet av befann jag mig liggande/kravlande bakom kon omringad av ett gäng frivilliga brandmän. En log brett. Hörde att ny-vetrinärn behövde hjälp sa han. Gud så pinsamt tänkte jag och log tillbaka från dyngrännan. Bra första intryck det här.

Jag tror aldrig jag har jobbat så hårt för att få in en livmoder i en ko. Det var bara att bita ihop och be till högre makter. Och brandmännen insisterade på att vara kvar hela tiden. En fick hålla droppet till kon, en hälla iskallt vatten över mig och livmodern och en fick hålla koll på att bondens fru inte skulle svimma av all uppståndelse.

När väl livmodern var inne vände brandmännen kon som om hon vore fjäderlätt. Jag andades ut där jag satt i mina blodiga galonkläder, mindes inte när jag arbetat så hårt och målmedvetet senast. Då uppenbarade sig en tidningsreporter i fjöset. Han hade hört talas om larmet och ville göra ett reportage, hade vi verkligen kallat ut brandkåren bara för att vända kon? Åh nej tänkte jag medan jag rättade till mössan i något slags försök att se snygg och professionell ut. Tack och lov blev intervjun kort eftersom jourtelefonen kallade igen. Lättad kunde jag därför lämna scenen med reportern, brandmännen och den gråtande bondmoran i fjöset bakom mig.

Tidigt följande måndag morgon fick jag ett sms från min kollega. Det gäller att göra ett bra första intryck va - hahaha. Jag stirrade på bilden i tidningen som täckte större delen av en sida. Jag såg helt förvildad ut i min grå blodiga mössa på sned och i mina blodiga galonkläder. I bakgrunden stod brandmännen varav en höll i en påse med näringsdropp. Bilden var tagen precis när en av brandmännen såg mig djupt, djupt in i ögonen. Jag undrar verkligen vad han tänkte just då. Jag är oavsett övertygad om att han liksom alla läsare aldrig glömmer det där första intrycket av ”ny-vetrinärn” och rakt då inte jag heller.

Jag är så tacksam för att hitta minnen som detta och så stolt över att alla bortglömda lådor av dåligt samvete som nu äntligen har blivit rensade. Att gå igenom gamla glömda minnen kan också vara ett äventyr. Det är helt enkelt en tid för sådana just nu.