Anna Pamuk: Det är inte alltid uppenbart var maten kommer från

Det är augusti och spänningen i luften för somliga av oss är påtaglig. Det är jakttid i Jämtland och alla hussar, mattar och jakthundar står startklara inför en ny säsong. Det är en mycket speciell tid när det normalt vackra naturlivet får en guldkant som fyller frysar med älgkött och knyter många starka band mellan jakthundar och deras ägare. Det är en tid som också skapar fina jaktminnen och som många av oss därför verkligen längtar efter. Oavsett vad just du tycker om jakt vill jag säga detta; att kunna leva av det naturen ger är en verklig ynnest och en god anledning att leva och bo just här i Jämtland.

Just det försökte jag förklara för min amerikanske brorson som besökte oss i sommar. Han är nio år och pratar mycket, både amerikanska och svenska. Han har en egen hund och älskar alla djur i alla former. Därför var det moraliska dilemmat stort när han serverades en hemskjuten älgburgare. Vi förklarade för honom, utan omsvep, att just den älgen var skjuten strax nedanför oss och att det var en liten fjoling. Han undrade hur den hade dött och vi förklarade att den hade skjutits av en granne till oss och att den hade dött omedelbart. Vi förklarade att en älghund hade hjälpt till och sedan hur våra egna hundar också hjälpte till när ripor, harar, duvor och andra fåglar skulle fällas.

"Till och med Tärna?" frågade han med stora ögon och kramade vår unga pointertik lite extra. Hon suckade nöjt och kramade tillbaka. Ja, framförallt Tärna. Hon är jätteduktig på att hitta ripor på fjället.

Under tiden dialogen pågick tittade min svåger tyst på, vilket han ska ha all heder för. Det är inte bara amerikanska barn som normalt inte funderar på varifrån all vardagsmat kommer, den finns liksom bara där på bordet. Det finns tyvärr också många svenska barn som tror att fiskpinnar och hamburgare kommer som de är. Jag vet, för jag har en gång i tiden också varit ett sådan liten storstadsunge. Den chock som följer över köttets ursprung och livsmedelsdjurens vardagsliv kan bli så påtaglig att den helt naturligt gör många barn och ungdomar till vegetarianer.

Att veta vad man stoppar i sig och ha insikt om alltings ursprung borde vara en självklarhet. Men det är det verkligen inte, även om dagens livsmedelskonsumenter blir mer och mer upplysta. Och även om ursprungsmärkning finns på alla varor i livsmedelsbutiken är det liksom svårt att vara konsument och göra sitt val i butiken. Hur vet jag att ett livsmedel är både etiskt, klimatsmart och ätbart? Orkar jag ens tänka på det när middagstiden är slagen?

I dag finns det (jämfört med när jag var ung) en större acceptans över att välja olika. Vegetarianerna behöver inte skämmas för kikärtsbiffarna liksom baconälskaren nu kan välja mellan svensk och dansk djurhållning. Själv är jag stolt viltkonsument och äter bara kött som är hemskjutet (eller i min närhet). Det är för mig en ynnest att ha kontroll över varifrån köttet kommer och hur det enskilda djuret har fällts, precis som med älgburgaren.

Efter många frågor åt slutligen min brorson sin älghamburgare med god aptit. Vi gick upp till den stora frysen och tittade på annat fällt vilt. Han var tyst, nästan andäktig, när han höll en frusen ripa i handen. Jag blev rörd, jag såg att just där och då förstod han vad vi pratade om. Efter middagen suckade min svåger och sa att det här kommer att bli ”intressant” att hantera detta hemma i NY (han menade att förklara detta för sin amerikanska fru). Samtidigt var han liksom stolt över att hans lille frågvise son hade fått en ny insikt om det liv som hans märkliga faster och farbror har valt att leva.

Så till alla er där ute i skogen och på fjället vars högtid infaller nu – var rädda om er och era hundar och njut av den bästa tiden på året! Glöm inte bort att ladda hundarna med vätska och energi så att de inte skadar sig och presterar så som ni förväntar er på jakten. Jag önskar er många fina, goda jaktstunder tillsammans och en frys fylld med eget viltkött till alla etiska, klimatsmarta och goda viltmiddagar.