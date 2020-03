Anna Pamuk: Corona ställde in resan till NASA – allt vi kan göra nu är att vara rädda om varandra

20 juli 1969. The Eagle has landed. Jag föreställer min storebror som en allvarlig liten pojke på åtta år. Med sin ostyriga bruna kalufs sitter han klistrad framför TVn fastän det egentligen är alldeles för sent. Han tittar och tittar och glömmer nästan bort att andas, så spännande är det med den första månlandningen.

Sedan den dagen har brorsan alltid vart fascinerad av rymden. På ett sådant genuint sätt som bara kan väckas till liv hos en liten pojke med Aspergers syndrom. Personer med Asperger ägnar sig aldrig halvhjärtat åt ett intresse, här pratar vi all in. Ofta har dessa personer också en överbegåvning inom sitt intresseområde (fråga brorsan) och hänger sig fullständigt åt detta. Medan andra vardagliga saker, som att förstå känslor eller människors beteenden, däremot kan vara svårt, ja ibland helt obegripligt i en Aspergervärld.

Att som lillasyster hänga med i brorsans tankevärld har inte alltid varit enkelt, men för det mesta spännande. Tänk vad jag har fått lära mig. Och tänk om jag, som han, kunde komma ihåg allt han har läst för mig genom åren. Jag kommer mer ihåg situationer och känslor, som hans min när han vördnadsfullt spelade upp ljudet från den första månlandningen för mig när jag var liten.

När livet för drygt ett år sedan geografiskt förde brorsan närmare oss började vi att planera en resa till USA. Vi skulle gå på ishockey, besöka Universal studios och besök, nä uppleva, NASA i Florida. Det sistnämnda är lite som den heliga Graal för brorsan. Under det gångna året har vi suttit i timmar och planerat och drömt om vår USA resa. Resan blev en sådan där tanke som får en att - hur trött man än är - bara fortsätta med sitt vardagsslit.

Att ringa till sin storebror den där morgonen och tala om att resan blivit inställd på grund av ett nyckfullt smittsamt virus var svårt. Han blev först tyst. Du menar att vi inte ska åka till NASA? Ja, det menar jag medan tårarna rann nerför kinderna. Och nej, jag kan egentligen inte förklara vad som händer. Bara att vi inte får åka av smittskyddsskäl. Vi kom att minutiöst diskutera diverse tabeller om smittämnens smittbarhet och dödlighet i proportion till varandra. Och om detta egentligen rörde sig om en komplott, ett politiskt spel från USA:s sida. Det var hans sätt att uttrycka hur ledsen och besviken han blev över den inställda resan.

Så här står jag nu, mitt i en hektiskt smådjursmottagning istället för att vara på väg till USA. Trött men mycket målmedveten att rida ut den här galna stormen. Radion dundrar ut nya direktiv och statsministern uppmanar alla att arbeta hemifrån. Men hallå - alla kan inte jobba hemifrån. Hos oss precis som på andra vårdinrättningar får vi kavla upp ärmarna, försöka skydda oss mot smitta och göra vårt vardagliga jobb på veterinärkliniken. Djur precis som människor blir sjuka (dock inte i corona covid-19) och behöver hjälp, oavsett vad som händer i världen.

Visst är jag precis som alla andra orolig för mycket. Det är svårt att förhålla sig till all information och ändå svårare att förklara världsläget för min storebror. Varför hamstrar egentligen människor toalettpapper och havregrynsgröt? Hur var det nu? Vardagliga saker, som att förstå människors beteenden, kan vara svårt, ja ibland helt obegripligt för en person med Aspergers. Vem säger att hans värld inte ger en klockren beskrivning av vad som händer i världen just nu?

I dagsläget kan vi bara rida ut virusstormen, orka vardagen och vara rädda om varandra genom att förhindra smittspridning. Och det hjälper att drömma sig bort ibland. För visst kommer vi att åka till NASA när allt är över, det har jag faktiskt lovat min storebror. När allt detta är över.