Anna Kristensen från Tåsjö utforskar sin fars förflutna – var motståndsman under andra världskriget

"Reaktionen blir fysisk. Jag ryser och kroppen börjar skaka. Namnet är stulet. Tänk om dagens unga tror att det här är sanningen. Återigen förstår jag att jag måste berätta. Allt annat är en skam."

Anna Kristensens utställning "Grethe – En vapenmottagning" i Ahlbergshallen är något utöver det man vanligtvis ser ställas ut i en konstnärlig kontext. På ytan är det en berättelse om den danska motståndsrörelsen under den nazistiska ockupationen av Danmark under andra världskriget. Samtidigt lyfter den svåra och viktiga frågor om historieskrivning och identitet. Det är en personlig berättelse om konstnärens eget sökande efter att förstå denna del av historien och vilken roll hennes egen far spelade i det mörkaste av kapitel i mänsklighetens historia.

Kristensens far tillhörde motståndsrörelsen i Danmark där han deltog i sabotage, tog emot vapenleveranser skickade ifrån England samt arbetade med det illegala frihetsbladet "Frit Danmark". Efter kriget flyttade han till Sverige, först till Kvikkjokk för att slutligen hamna i Tåsjö i Jämtland där Anna Kristensen föddes och växte upp. Det var några år efter faderns bortgång 2010 som Kristensen påbörjade arbetet som skulle komma att resultera i utställningen.

Till utställningen hör en dokumentärfilm som är 35 minuter lång. Filmen består till största del av en intervju med Helmer Clausen, en man som var aktiv i motståndsrörelsen i samma område som Kristensens egen far. Clausens bror Erik, även han en motståndsman, sköts till döds samma dag som kriget tog slut. Denna dödsskjutning utreddes aldrig ordentligt och förblev ouppklarad. Det är kring detta som "Grethe – En vapenmottagning" kretsar. Verken på utställningen består av fotografier tagna av Peter Lundström. Fotografier som visar de platser där man gömde vapen. Fotot på den bokhylla i Kristensens familjehem där det alltid stod en tysk soldathjälm vid sidan av en handgranat. Inramade dokument som tidningsurklipp och gamla fotografier pryder väggarna inne i konsthallen. Verken blir som en källförteckning och fotnoter över det som berättas i filmen.

"Grethe – En vapenmottagning" börjar som en personlig berättelse om en dotters sökande efter svar. Andras livsöden vävs in i berättelsen och den växer till något som involverar fler och fler. Historien blir allmängiltig och den handlar om makten över namn, symboler och det kollektiva minnet. Är Grethe kodnamnet på en vapenmottagning eller konstnärens mellannamn? Är "Frit Danmark" en motståndsorganisation under krigsåren driven av vänsterintellektuella eller är det en ultranationalistisk, invandrarfientlig organisation? För vem är det egentligen som har rätt att berätta? Vilka får höras? Vilka tystas?

Den svenska historikern Stefan Nordqvist framhåller i texten "Den historielösa historiekulturen" vikten av att historiska erfarenheter måste prövas och omprövas eftersom de påverkar vår bild av oss själva och bildar förutsättningarna för vilka vägar vi väljer att ta mot framtiden. En tanke som aktualiseras i utställningen.

"Grethe – En vapenmottagningen" är inte bara en bra och intressant utställning den är också oerhört viktig och aktuell. Den kan ses i Ahlbergshallen fram till den 3 november.

Fotnot: Anna Kristensens utställning visades tidigare i höst på biblioteket i Strömsund. Tisdag kväll den 22 oktober hålls ett konstnärssamtal med Anna Kristensen på Ahlbergshallen.

Recension // Konst

Grethe – En vapenmottagning

Av Anna Kristensen

(Ahlbergshallen, Östersund)