Anmälan om diskriminering blev gratis reklam för Lenas restaurang: ”Jag kunde inte få bättre reklam”

I oktober kunde Länstidningen berätta att restaurangen Wärdshuset Pastället i Rätan hade rapporterats till Diskrimineringsombudsmannen, DO. En anonym person hade lämnat in ett klagomål till myndigheten med informationen att restaurangen vid ett tillfälle hade serverat mat där priset för män och kvinnor var olika.

Att missgynna någon på grund av kön är i normalfallet ett brott mot diskrimineringslagen. Men när det gäller klagomålet mot Wärdshuset Pastället har DO hittills valt att inte agera.

– Det är inte så att vi utreder varje tips eller klagomål som kommer in till DO. Vi går igenom alla tips och klagomål som kommer in men vi motiverar inte i varje enskilt fall om det ska utredas eller inte, säger Clas Lundstedt som är pressansvarig på DO.

Han förklarar att DO kontinuerligt startar tillsyn i olika frågor som är viktiga men att tipset om prissättningen på Wärldshuset Pastället hittills inte har använts i någon sådan tillsyn. Och när DO väljer att inte använda ett klagomål så händer ingenting särskilt.

– Om vi inte inleder tillsyn och använder oss av just den här informationen i tillsynen då händer det inte så mycket egentligen. Å andra sidan stänger vi aldrig dörren för att informationen ska kunna användas i en framtida tillsyn.

Men den som känner sig diskriminerad har alltid möjlighet att vända sig till tingsrätten för att få sin sak prövad tillägger Clas Lundstedt.

Han säger att DO inte kan uttala sig om prissättningen på Wärdshuset Pastället i Rätan var ett brott mot diskrimineringslagen.

– Vi uttalar oss inte om situationen inte har utretts.

Lena Grubb som driver Wärdshuset Pastället säger att hon i princip bara har fått positiv respons efter LT:s artikel om det anonyma klagomålet till DO.

– Skulle jag få veta vem det var som anmälde mig så skulle jag tacka personen. Tack för den gratisreklamen, säger hon när LT ringer och berättar att myndigheten har valt att i nuläget inte gå vidare med ärendet.

Leena Grubb säger att de flesta hon har talat med tycker att anmälan till DO var löjlig.

– Folk har förstått att syftet inte var att diskriminera någon.

Samtidigt har hon fått en tankeställare när det gäller att ha skilda priser för män och kvinnor.

– Jag kommer ju att tänka på vad jag skriver framöver. Jag kommer inte att göra om det, säger Leena Grubb.

Läs även: Restaurang rapporteras för diskriminering – ägaren: ”Syftet var bara att få ut fruntimrena”