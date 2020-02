Änges nior bjuder in till musikal – inspirerade av Projekt Kaxås: ”Vi har skrivit manus tillsammans”

En Stockholmsfamilj med mamma, pappa, två barn och en svärmor flyttar till Kaxås. De har blivit lockade av "Projekt Kaxås" och ser nu fram emot att bosätta sig i bygden. Men huset de köpt är visst inte inflyttningsfärdigt så istället får familjen så länge bosätta sig i en lägenhet hos Birgerssons. Det är vad årets musikal, gjorda av eleverna på Änge skola, handlar om.

- Vi har skrivit manus tillsammans allihopa. Först fick vi skriva på post-it lappar vad vi ville ha med för något. Sen har en manusgrupp, som består utav några elever, skrivit ihop ett förslag, säger Tilde Mathiasson, som spelar rollen som den nyinflyttade mamman.

"Projekt Kaxås" är den röda tråden genom musikalen och den nyinflyttade familjen får hjälp att se sig om i bygden och upptäcka allt som finns där. Träffa grannar, bybor, jägare och taxichaufförer, alltsammans byggt utifrån de önskemål som var med på post-it lapparna.

- Vi åker till café Své, Hägna, fotbollsplanen och så får de höra Amber jojka, säger Rasmus Bertilsson, som bland annat spelar rollen som en av grannarna till den nyinflyttade familjen.

För de flesta av dem blir det första gången de står på scen och både sjunger och skådespelar. En del nervositet finns det därför såklart inför premiären.

- Jag kommer att sjunga, det har jag gjort tidigare men inte skådespelat. Det ska bli roligt men också lite nervöst, säger Thilde Mathiasson.

Eleverna har musikaltränat en dag i veckan, efter skoltid, och denna vecka vigs helt åt träning inför dagens premiär. I musikalträningen vävs flera skolämnen in, svenska, bild och engelska bland annat.

- Det är viktigt att alla får vara med och känna sig delaktiga, det här stärker också deras sammanhållning. Det är underbart att se hur en elev kan växa i ett sånt här projekt, säger Christine Bladh, lärare på skolan.

Tidigare under läsåret har klassen varit på skolresa till Norge, en resa som gick i andra världskrigets tecken, Hegra fästning och Falsta. De har de gjort för klasskassan som fjolårets nior tjänade in på deras musikal och i sin tur kommer de pengar de själva får in i år gå till nästa års nior.

- Det var intressant och vi lärde oss mycket, säger Jonatan Blad och får medhåll från flera av sina klasskompisar.

Musikalen spelas för elever under fredagen och för allmänheten under fredagskvällen och under lördagen. Totalt gör klassen fyra föreställningar.