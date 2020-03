Andreas Olsen: Varning för vakuum – nu väntar en oviss månad innan vi får fler svar

Det var en helg tidigt i mars.

Stadens tre herrlag inom elitidrotten reste till Västra Götaland.

Jämtland Basket klarade sig med en svidande förlust. Östersunds IK fick en ofrivillig semester när säsongen tog slut helt. Östersunds FK blev också utslaget ur sin tävling.

Förhoppningsvis klarar sig samtliga inblandade från att hamna i coronakarantän, men för ÖFK:s del infinner sig nu ett tillstånd av vakuum och väntan på att säsongen ska dra igång på allvar.

Lite extra tid för förberedelse kommer verkligen inte skada.

Vi ska komma ihåg att Häcken är regerande cupmästare och ett stabilt topplag i allsvenskan år efter år, men det krävdes inte några utomjordiska insatser från Rasmus Lindgren och hans försvarskollegor för att sätta stopp för ett uddlöst och svagt ÖFK-anfall under söndagen.

Det går inte heller att blunda för att guldgossen Attah Kadiri fick sitta på bänken efter den skada han ådrog sig i förra veckans match mot Gais på hemmaplan, men oavsett om det är med eller utan Kadiri kommer Ian Burchnall att behöva vassare vapen i anfallsspelet när allsvenskan väl drar igång.

Fasta situationer har varit lyckosamma för ÖFK tidigare under försäsongen. Under söndagen fick laget inte mindre än tolv (!) hörnor och bjöd på flera olika varianter, men ingen gång blev det riktigt farligt.

Det går inte att kalla ÖFK:s insats mot Häcken för någon försvarsmässig succé heller, men Aly Keita visar återigen att Sixten Mohlin kommer att ha svårt att peta honom när han står för många högklassiga ingripanden, med straffräddningen som klar höjdpunkt.

Så, vilka svar har vi då fått under denna tjuvstart av tävlingssäsongen som nu är över för ÖFK:s del?

Egentligen inte mer än det vi såg under söndagen.

Med all respekt för Eskilsminne och Gais (som dessutom spelade med tio man under två tredjedelar av matchen) så var matchen mot Häcken det enda riktigt tuffa test ÖFK ställdes inför under detta cupspel.

Nu måste ÖFK:s ledare och spelare börja fokusera på den allsvenska premiären mot Mjällby, som skrällde sig vidare till kvartsfinal i cupen, för att sedan ta sig an de tre Stockholmslagen och Falkenberg under resterande delar av april.

Utifrån vad ÖFK visade upp på Bravida Arena under söndagen kan det bli en väldigt tuff start på allsvenskan, men om glaset får vara halvfullt kan det också vara bra att lägga allt krut på just allsvenskan.

Ian Burchnall pratade i fredags om hur gärna ÖFK ville gå vidare i cupen, inte minst för att skifta fokus från det som händer utanför planen.

På torsdag är det årsmöte och jag tvivlar på att det har stormat klart bara en ny styrelse blir vald.

För spelarna och ledarna gäller det därför att äga sitt vakuum, stänga in sig i sin bubbla och fortsätta jobba på detaljerna som saknades mot Häcken.

Vi andra får se vilken riktning stormen för klubben och tålmodigt vänta på en allsvensk premiär.