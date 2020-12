Andreas Olsen: Förbannade pandemi – du kostade mig en EM-medalj

Som 27-åring insåg jag för första gången att jag hade något som liknade talang och skapliga kroppsliga förutsättningar för en sport.

Det råkade vara en sport som redan hade ett uselt rykte, som sedan försämrats ytterligare.

Efter nya avslöjanden om korruption inom internationella tyngdlyftningsförbundet* som får Fifa att likna Rädda Barnen i jämförelse är det nu osäkert om tyngdlyftningen får fortsätta vara en OS-gren.

Men det är inte på det dopningskandalstyngda elitskiktet jag ska fokusera nu utan den rakt motsatta, mysiga sidan av sporten.

Eftersom jag började så sent med sporten har jag hela tiden haft siktet inställt på år 2020. Det skulle bli mitt år. The Summer of George.

Precis som i friidrotten och vissa andra sporter får man tävla i tyngdlyftningens yngsta veteranklass från året en fyller 35.

Jag gasade därför igång med en ganska ambitiös motionssatsning förra vintern och lyckades komma i så pass bra form att jag kunde klara den snälla kvalgränsen till veteran-EM med marginal i februari, då jag gjorde min tävlingscomeback efter tre års frånvaro.

Då var jag taggad på att steppa upp och verkligen träna på inför EM-tävlingarna i Nederländerna i maj. Jag studerade tidigare års resultat noggrant och insåg att jag kunde ha chans på medalj om jag lyckades få in lite mer träning.

Efter februari vet vi alla vad som hände.

Det är så klart larvigt att sitta och gnälla över att jag inte kan få pyssla med min hobby när folk dör, förlorar sina jobb och verksamheter.

Men att idrotten också påverkats kraftigt av pandemin är också något att ta på allvar.

Anna Ottosson Blixth påpekar detta, främst ur ungdomsidrottssynpunkt, i en intervju med Sporten.

”Många väljer att sluta helt enkelt”, berättar länsidrottschefen.

Hon vet verkligen vad hon pratar om. Hon har levt hela sitt liv inom idrotten och tillhört världseliten.

Jag har verkligen inga erfarenheter från elitidrott, men jag vet en del om motions- och ungdomsidrott som både utövare och ledare.

Jag har inte rört mig på snart ett år, fått ont i ryggen av hemmajobb och blivit skraj av en hålögd spegelbild.

Jag har absolut haft chansen att aktivera mig och träna, men jag har inte orkat motivera mig när jag inte haft något tydligt mål. Jag tror inte att jag är ensam att drabbas av detta.

Alla som utövar någon idrott, oavsett ålder och nivå, påverkas av det nuvarande läget och jag kan bara hoppas att många har starkare motivation än jag har och orkar fortsätta.

Det är mycket vi pratat om ska hända ”när detta är över”...

Något som bör vara högt upp på priolistan är att återställa och satsa på idrotten.

För egen del ska jag kavla upp ärmarna men jag behöver ett datum för ett nytt veteranmästerskap.

*För den som vill veta mer om den allvarliga och utbredda korruptionen inom internationella tyngdlyftningsförbundet rekommenderas dokumentären ”Lyftarnas herre” som nu finns att se på SVT Play.