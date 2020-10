Andreas Olsen: Erik Niva fick mig att inse att Agne Svärd hade rätt

Geniförklarandet av mediemän är inget som det råder någon som helst brist på. Detta är jag väl medveten om.

Men efter att ha lyssnat på senaste avsnittet av Erik Niva och Håkan Andreassons podcast When We Were Kings känner jag för att stämma in i hyllningskören för själva produkten. Det har varit den klart bästa sportpodcast som getts ut sedan den startade för ett år sedan.

Men jag känner också att en kommentar och någon form av indirekt krypande mot korset är på sin plats efter det senaste podcastavsnittet.

Ni är kanske inte så många läsare som ens minns när vi hade två separata sportredaktioner på ÖP och LT. Ni var ännu färre som prenumererade på båda tidningar.

De som läste båda tidningarna märkte i alla fall en tydlig skillnad i hur våra grannar i väst behandlades och bevakades.

Agne Svärd på LT tog Rosenborgs BK på största allvar och lät sina läsare få veta allt i nyhetsväg.

På ÖP valde vi en helt annan väg.

I en krönika från 2007 skrev dåvarande sportchefen Patrick Sjöö en kommentar till att Agne Svärd uttalat sig i Radio Jämtland om att det var ”tjänstefel att inte bevaka det norska laget”.

”Vi på ÖP-sporten prioriterar den lokala idrotten. Det är liksom grejen för en lokaltidning.” ... ”Det finns inget större intresse i Jämtland för varken Rosenborg eller Tröndelag. I alla fall inte vad jag har hört. Däremot finns intresse att se de lag som Rosenborg stöter på i Champions League. Men för de flesta räcker det med tv-bilderna i stället för att resa de dryga tre timmarna till Lerkendal.”

Jag delade Sjöös inställning till 100 procent och uttryckte mig själv hånfullt när Agne Svärds RBK-vurm kom på tal.

Jag var själv på Lerkendal och såg matcher mot både Celtic och Real Madrid, men det var ju för Henrik Larsson och David Beckham jag var där. Inte för Roar Strand och Micke Dorsin.

Det var först under hösten 2017 jag började svänga lite i min inställning.

När Hertha Berlin kom på besök till Östersund var jag angelägen om att få Per Ciljan Skjelbred till presskonferensen inför matchen.

Detta för att det var ett namn som jag mindes så väl. Han hade faktiskt gjort störst intryck på mig från den där matchen jag såg på plats 2005, när han ställdes mot Ramos, Roberto Carlos, Guti, Raul och gänget.

På presskonferensen fick jag veta att Skjelbred spelat Storsjöcupen fem år och att hans pappa varit och scoutat ÖFK i allsvenskt spel inför matchen.

Det hjälpte, som bekant, inte Skjelbred och Hertha den gången. Men jag började ändå känna – möjligtvis på grund av att jag har tjocka norska grenar åt alla håll i mitt släktträd – att vi är för dåliga på att veta vad som händer i vårt grannland.

När jag nu lyssnat på Nivas över 200 minuter långa dokument om RBK och Nils Arne Eggen är känslan starkare.

Det var en både välgjord, fascinerande och gripande berättelse om något som utspelat sig bara några mil från där jag bor som jag egentligen inte alls har koll på. Detta trots att jag till och med upplevt delar av det på plats.

Jag kan så klart inte föra hela ÖP-sportens talan från svunna tider och detta är ingen avbön eller ursäkt mot läsare.

Men på ett personligt plan ska jag erkänna att jag nu har en mycket större respekt för Agne Svärds arbete än jag hade under tiden det utspelade sig.

Jag ska inte påstå att RBK-bevakningen ska återupptas till Svärd-nivåer. Det kommer vi inte göra, framför allt inte denna säsong när de missade EL-gruppspelet.

Men jag ska ta mig i kragen och börja följa Hareide, Islamovic, Skjelbred (nu tillbaka) och gänget lite närmare och på samma gång få med mig lite mer av det allmänna nyhetsläge i andra delar av vår region.

Jag är skyldig norrmännen det.