Andrea Lindstedt om barnboksdebuten: ”Om man har det kommer man att känna igen sig och förstå”

Det är höstlov och elvaåriga Signe är på väg till släktens gård på landet där jämnåriga kusinerna Felice och Disa bor med moster Cecilia och mormor i ett stort hus. Hon har packat en väska med böcker, för Signe är höstlovet verkligen ett läslov.

Men när de kör in på gården händer något konstigt. Hon ser en gestalt som vinkar i den övergivna ladugården, där det aldrig brukar vara någon. Vem kan det vara? Det blir början på en spännande vecka för kusinerna.

– Det finns en dold släkthemlighet, säger Andrea Lindstedt.

”Ladugårdens hemlighet” är hennes debutbok, en spänningsroman för det som brukar kallas bokslukaråldern, 9-12 år.

Redan som barn drömde Andrea Lindstedt från Östersund om att bli författare och skrev mängder av berättelser.

– Skrivandet betydde mycket, det var mycket lättare att skriva än att prata, säger hon.

Som barn ansågs hon vara blyg, men som vuxen har hon insett att det troligen handlade om selektiv mutism.

– Begreppet finns inte med i boken men om man har det kommer man att känna igen sig och förstå.

Selektiv mutism är en ångestproblematik som gör barn oförmögna att tala i vissa sammanhang.

– Huvudpersonen har svårt att prata och i det liknar hon mig som barn. Hon känner sig ofta feg och ängslig men hon är stark, säger Andrea Lindstedt.

Ungefär samtidigt som hon började skriva boken, för tre och ett halvt år sedan, fick hon ett namn på det som präglade hennes uppväxt.

– När jag fick reda på vad det var kunde jag lägga pusslet av mitt liv och bearbeta det. Det har tagit lite tid, men nu är det helt bra, säger hon.

Kanske har erfarenheten något att göra med hennes yrkesval. Hon utbildar sig till arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet och är klar om två år.

– Jag gillar att jobba med människor och man får vara ganska kreativ i det yrket. Det är intressant med psyket och det fysiska och man får jobba med båda sakerna.

Idén till att skriva en barnbok fick hon när hon läste en av Kristina Ohlssons barnböcker. Hon sökte och kom in på Linnéuniversitetets kurs i barnlitteratur. Där kunde hon arbeta vidare med den manusidé hon redan hade med hjälp av respons från yrkesverksamma författare och kurskamrater. Hon har omarbetat intrigen under kursens gång men platsen och personerna är desamma. Hon har utgått från en miljö hon känner väl, en plats där hon var mycket under sin barndom.

– Det är en väldigt bra miljö för att skriva den typ av bok jag gjort: Det är gamla byggnader, det är stort, där finns många saker som har en historia.

När hon själv var i slukaråldern läste hon Harry Potter och gillade spänningsfyllda böcker.

– Jag tänker att det är många barn som gillar läskiga böcker, säger hon.

Själv vill hon gärna fortsätta skriva fler böcker i samma genre, men vad de ska handla om är än så länge en hemlighet.

Andrea Lindstedt: 3 sommarboktips för 9-12 år

* Vindens hemlighet av Ewa Hildén

* Barnen på Svartbäckens sanatorium av Janina Kastevik

* Klarabelladeckarna av Åsa Öhnell