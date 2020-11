Andra storbranden på ett halvår i Lockne – Delägaren: "Bara att blicka framåt"

På torsdagsförmiddagen ryker det och pyr från den omkring 30 meter långa hög med bränd bråte som var hyvleriet på Trä och bygg i Lockne.

Det första larmet nådde SOS vid klockan 21.30 men när räddningstjänsten kom dit var byggnaden redan övertänd. Curt Rolandsson, delägare i företaget var också snabbt på plats, men insåg att det inte var mycket som gick att göra.

Räddningstjänsten började direkt med att hindra spridning av branden och se till så hyvleriet brann ner så säkert som möjligt.

– Det är totalstopp för verksamheten, nu kan vi inte göra nånting. Så vi har ju till exempel hyvling åt ett företag i Norge, så dom får ju inga varor nu, säger Curt Rolandsson.

Han räknar upp en handfull andra företag som drabbas indirekt av branden eftersom Trä och bygg inte kan leverera sina varor nu.

– Privatkunderna kan ju handla på andra ställen så de klarar sig ju, säger Curt Rolandsson, som trots förödelsen håller modet uppe och skämtar lite med försäkringsbolagets skadereglerare när de kommer till platsen.

Företagets fyra anställda är också delägare och har stilleståndsförsäkring som gör att företaget med stor sannolikhet ska klara sig.

Hyvleriet som brann var även sammankopplat med en pelletsfabrik via en skorsten i plåt som räddningstjänsten snabbt fick riva. Annars kunde glöd ta sig in i den ännu inte återuppbyggda pelletsfabriken som brann ner till grunden så sent som i somras. Då var det ett lager i en kvarn som överhettades.

– Vad ska man göra? Jag har alltid sagt så att man ska aldrig titta bakåt för man kan ju inte göra nånting, utan det är bara att se framåt nu och försöka få till nånting så fort som möjligt, säger Curt Rolandsson.

Föst på agendan är att få ordning på el och vatten på fastigheten. Huvudcentralen för de funktionerna förstördes i branden. Vilket även försvårar efterbevakningen av branden då räddningstjänsten lämnat. Lösningen fick bli att lämna en kubikmeter vatten i en tank med pump och slangar intill högen med pyrande bråte.

Samtidigt som byggarbetarna vid pelletsfabriken klafsar omkring i leran som uppstått av vattnet från släckningen på gården, håller räddningstjänsten på att avsluta sin insats.

Daniel Hjalmarsson var räddningsledare under morgonen. Han är tacksam över att de starka vindarna som sveper in över länet på torsdagen inte kom tidigare.

– Vinden kom nu på morgonen, så det var positivt att det inte var någon vind i natt. Hade det varit som det blåser nu hade det försvårat insatsen.

Grannarna intill företaget evakuerades under gårdagen, men varken människor eller närliggande byggnader skadades i samband med branden.

Polisen har inga misstankar om brott i samband med händelsen.