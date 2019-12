Anders Sunesons bilderbok översatt till tre språk

Det var efter arbetet med sagolandet Björnlandet i Åre Björnen, där Anders Sunesons motorsågsskulpterade träbjörnar berättar en saga för barn på skidor, som han började fundera på en barnbok med skidtema.

– Sedan dess har jag testat lite olika former utan att det känts rätt. Samtidigt passerade jag ständigt Åre skidfabrik i Såå på väg upp till skidbackarna under vinterhelgerna. Nyfiket undrade jag hur det såg ut där inne, sa han i en intervju i LT i samband med att boken "En dag i skidfabriken" kom ut 2017.

Han knackade på och undrade om han kunde få se sig runt. Det blev början till barnboken "En dag i Skidfabriken" där Elsa och Tom följer med Elsas pappa till skidfabriken på sin studiedag och får se en modern slalomskida tillverkas.

Nu finns också "A day at the Ski Factory", "Een dag in de Skifabriek" och "En dag på Skifabrikken" att köpa för engelska, nederländska och norska barn.

Sedan tidigare finns Anders Sunesons barnböcker "Ulla i bageriet" och "Bagaren Ulla åker skidor" utgivna på engelska, "Gammelfarfar berättar om saker och ting" på norska och "Huset mittemot" på danska.