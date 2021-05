ANALYS: Position för position – här är betygen på Södertälje och Jämtland

Jämtland krigade sig till en 3–1-vinst mot Luleå i kvartsfinalen vilket gav laget den andra semifinalplatsen någonsin. Förra gången var mot just Södertälje, för två år sedan. Södertäljes väg till semifinal blev betydligt bekvämare, med tre raka segrar mot tabellåttan Umeå.

Nu inleds semifinalserien – i bäst av sju – i Täljehallen på torsdag kväll.

Sporten har granskat lagen – och så här matchar Södertälje och Jämtland upp mot varandra.

Pointguard

Södertälje: Trevin Parks

Kommentar: Inte den dominante pointguard som Södertälje ofta haft under guldåren det senaste decenniet. Men Parks är en pålitlig spelfördelare som kan växla upp när laget behöver honom. Snittade 20,3 poäng och 4,7 assister mot Umeå när SBBK spelade utan Viktor Gaddefors. Amerikanen kombinerar stabilt skytte med bollkontroll och ett kvickt första steg.

Betyg: 4.

Jämtland: Aleksa Solevic

Kommentar: Han kom in sent under säsongen efter stora problem på PG-positionen. Där först Eugene Harris inte höll måttet och sedan blev Tre Bussey skadad. Solevic är en stabil pjäs. Han sticker inte ut med sitt skott eller fysik. Men baskethjärnan är det inget fel på.

Betyg: 3.

Shooting guard

Södertälje: Martin Pahlmblad

Kommentar: Lagkaptenen visade ledarskap mot Umeå och verkar ha toppat formen till slutspelet. En mot en-försvaret är ännu av hög klass och utan Viktor Gaddefors gav Pahlmblad laget 17,3 poäng per match. En trepoängsskytt som Jämtland inte kan lämna.

Betyg: 4.

Jämtland: Anes Zekovic

Kommentar: En Chuk-favorit som kom till Jämtland inför säsongen. Är väldigt användbar i många situationer. Flexibel och bra i försvar. Hans skottprocent från trepoängslinjen under slutspelet har inte imponerat.

Betyg: 3.

Small forward

Södertälje: Anton Gaddefors.

Kommentar: Steget ut på vingen har passat 31-åringen den här säsongen. Större än de flesta på positionen i SBL och kan därför hitta sitt skott nästan när han vill. En matchvinnare som skjutit över 61 procent på tvåor och 40 procent på treor under säsongen.

Betyg: 5.

Jämtland: Pierre Hampton

Kommentar: En tvåvägsspelare som haft en tung tid bakom sig. Jämtland föll valet på när han skulle starta om karriären. Känns som en spelare som lyfter sig när det hettar till. Nyttig.

Betyg: 3.

Powerforward

Södertälje: Viktor Gaddefors

Kommentar: Ligan poängkung, 20,3 poäng per match i grundserien, missade kvartsfinalerna med en handledsskada. Nu talar mycket för comeback i den första semifinalen. Gaddefors ger SBBK mycket av det mesta: fysik, försvar, returer, poäng och kreativitet. Enda svagheten är skyttet.

Betyg: 5.

Jämtland: RT Guinn.

Kommentar: Stabil och en naturlig ledare. 40-åringen tuffar på i ligan på ett övertygande sätt. Erfaren är ett understatement. Viktig för gruppen och viktig på planen. Guinn har dessutom fått en mer tydlig roll som poängplockare i slutspelet efter att ha haft en mer undanskymd roll i grundserien.

Betyg: 4.

Center

Södertälje: Lazar Radosavljevic

Kommentar: Offensivt väldigt skicklig center som matchar perfekt med Viktor Gaddefors på position fyra. Radosavljevic skjuter 40 procent från tre och öppnar upp golvet för storstjärnan. Kan också sätta bollen i golvet mot långsammare insidespelare. Visst frågetecken för fotarbetet i defensiven – även om det blivit bättre.

Betyg: 3.

Jämtland: Cyril Langevine.

Kommentar: Jämtlands genomgående bästa spelare under säsongen. Är tung under korgarna och har en stark vinnarmentalitet. Ger sig aldrig. Kommer att bli viktig för Jämtland, främst i returtagningen.

Betyg: 4.

Bänken

Södertälje: Dino Pita, Samuel Wasswa Berkelund, William Kermoury, Adam Karahmetovic.

Kommentar: I den mån Ludwig Degernäs nu använder bänken. Pita är en explosiv poänggörare som hittar sätt att göra sina 15 poäng per match. Wasswa Berkelund en nyttig klisterspelare som fyller i hålen i lagspelet. Kermoury och Karahmetovic kan få väldigt begränsade minuter med alla tillgängliga. Djupet är SBBK:s svaghet. Orkar lagets första sju?

Betyg: 2.

Jämtland: Tavrion Dawson, Zach Lewis, Daniel Johansson, Hampus Ramstedt och Adam Johansson.

Kommentar: Jämtlands bänk håller yppersta klass. Bredden är bättre än någonsin. Tavrion Dawson har egentligen alla egenskaper för att dominera. Bra rollspelare i Daniel Johansson och Zach Lewis finns också att tillgå.

Betyg: 5.

Coacher

Södertälje: Ludwig Degernäs.

Kommentar: En semifinal och ett SM-guld under sina två slutspel som huvudcoach. Ludwig Degernäs behöver inte längre bevisa att han är en toppcoach i SBL. Tog sin andra grundserieseger i år. Alltid väl förberedd och strukturerad. Matchar sina bästa spelare hårt och lär inte använda mer än sju, max åtta, spelare i slutspelet. Har den här säsongen fått använda sig av nya lösningar i försvar när SBBK saknat den defensiva insidespelaren på position fem.

Betyg: 5.

Jämtland: Adnan Chuk

Kommentar: Kom med stora förväntningar tillbaka till Jämtland där han spelade för drygt tio år sedan. Fick en stämpel som ett av favoritlagen under sommaren efter alla tunga värvningar. Spelet stämde inte riktigt under inledningen av säsongen. Men i slutspelet har laget växlat upp. Chuk får godkänt, men inte mer än så länge.

Betyg: 3.

Totalbetyg

Södertälje: 28.

Jämtland: 25.