Allt fler öringar i Dammån – och stort intresse att följa den vetenskapliga kontrollen: ”Förra året slog vi rekord”

Den närgångna studien av öringarna har lockat publik där antalet besökare ökar år för år. Dammåns fiskevårdsförening utför kontrollerna på uppdrag av länsstyrelsen och de som handgripligen gör jobbet är Roger och Agneta Staaf samt Lasse Albertsson, samtliga med hjärtat i bygden och fisket.

Dammån är ett eldorado för naturälskare, vildmarksliv och fiske. Ån har sina källflöden i Anarisfjällen uppe vid norska gränsen, slingrar sig igenom fjällandskapet ner bland djupa dalar, in i skogslandets vildmark och fortsätter sedan genom Bydalen, Ockesjön och Kvitsleströmmarna för att så småningom mynna ut i Indalsälvens nedre del vid Storsjön. Ån har också fått ge namn åt en mytomspunnen, vacker och värdefull storöring som har sin hemvist där, Dammåöringen.

Roger och Agneta Staaf har bott 700 meter från trappan i 29 år och delar inte bara livet utan också ett brinnande intresse för fiske. Sommartid har de i tio år vikt sin tid åt trappan.

– Jag är väl själv ingen storfiskare, men jobbet med öringen är väldigt stimulerande och intressant och det är kul att kunna göra en insats, säger Roger.

Lasse Albertsson, som driver Camp Dammån tillsammans med sambon Susanne, kom in i bilden för fem år sedan då de tog över den då nedläggningshotade campingen några kilometer nedströms trappan.

– Eftersom Campen i mångt och mycket utgör centrum för fisket i området och de besökare som kommer hit när det gäller mat, boende och fiskekort så är det naturligt och viktigt att vi är tätt sammanlänkade med fisktrappan, säger Lasse.

Förra sommaren besökte över 4 000 intresserade personer trappan, vilket var nytt rekord och 1000 fler än året innan. Förutom turister kommer i år även en del ortsbor, troligen som en följd av covid-19 då många vill vistas ute och inte resa för långt utan tar semester på hemmaplan – hemester. Många är nyfikna på kontrollen. Roger berättar:

– Eftersom öringarna inte tar sig uppför det konstgjorda fallet utan halkar tillbaka styrs de in mot trappan som motsvarar en naturlig bäck där de simmar in. Där kommer de inte längre på grund av ett galler. Två gånger per dag vittjar vi trappan och mäter, väger och könsbestämmer varje individ innan den släpps tillbaka i ån ovanför kontrollen för fortsatt vandring uppströms till den lekplats där den en gång kläcktes. De hittar, det sitter bergfast inkodat i generna. Det händer att vi får upp öringar med någon krok i munnen och då försöker vi försiktigt ta bort den.

Kontrollerna pågår varje sommar från 10 juni till mitten av september och var redan från början vetenskapligt grundade. När Storsjön första gången reglerades i slutet av 1930-talet uppstod frågan i vilken utsträckning ingreppet kunde skada Dammåöringen. Biologerna ville veta mera och beslöt att studera Dammåöringens vandringsmönster, könsfördelning, tillväxt och antal. De uppgifterna kunde bara inhämtas genom kontroll av varje fisk. Forskningen fick sin början 1950 och har pågått sedan dess.

Hur ser öringens livscykel ut?

– Från kläckningen under våren utvecklas ynglen till smolt som de kallas. De som överlever blir kvar i några år innan de vandrar ner till Storsjön. Där stannar de två, tre år för att växa till sig, bli könsmogna och tillräckligt starka för att klara uppvandringen till sina lekplatser. Efter leken på hösten vandrar öringen tillbaka till Storsjön igen för att stanna något år eller två innan det är dags för ny lekvandring till Dammån. Så fortsätter cykeln livet ut och en öring kan nog bli upp emot 17–18 år, berättar Roger.

Hur ser öringens framtid ut?

– Positiv, resultatet av kontrollerna under de senast åren visar en klart uppåtgående trend med fler öringar än tidigare och betydligt fler honor än hanar vilket är som det ska och bra för reproduktionen. Förra året slog vi rekord med 1482 öringar, 982 honor och 500 hanar, säger en glad Roger Staaf.

Hur ser fisket ut?

– Det ökar och nu kommer inte bara gamla vana och inbitna fiskare utan också en hel del nya. Ser man någon med ett OK-spö och seglarstövlar så är det kanske en nybörjare, men alla är lika välkomna och vad vet man? Det kan vara morgondagens storfiskare. Har de blivit bitna kommer de säkert med riktiga grejer nästa gång, säger Lasse med ett leende.