Tekies kanon räckte inte – ÖFK föll klart mot norska Molde i genrepet

Det var det norska motståndet som öppnade klart piggast på ett glest Aker Stadion i Molde.

Närmast ett mål under matchinledningen var det då en Moldespelare avlossade ett vänsterskott som Tom Pettersson styrde utanför, men det var inte med många centimeter bollen undvek att smita in bakom Kelland Absalom, som till vardags tillhör Ytterhogdal men som under veckan tränat med ÖFK och i dagens match alltså fick chansen mellan stolparna när både Aly Keita och Sixten Mohlin saknades, och gjorde det bra under Moldes inledande press.

ÖFK tvingades till ett tidigt byte då Dino Islamovic redan efter 18 minuter lämnade banan och ersattes av Alhaji Gero fyra minuter innan Tesfaldet Tekie visade att han ställt in siktet för dagen då han skickade iväg en projektil från 25 meter som skruvade sig upp i krysset bakom svenske Andreas Linde i Moldemålet.

ÖFK-ledningen stod sig till matchminut 40 då Moldes stjärnförvärv Ohi, som presenterades bara dagen innan genrepet efter en övergång på 12 miljoner svenska kronor, slog till och påpassligt skickade in kvitteringen.

Fyra minuter senare fullbordade Molde vändningen med ett dråpslag mot ÖFK precis innan halvtid. En snabb omställning, där Tom Pettersson misslyckats med ett bryningsförsök, ledde till ett friläge för Eirik Hestad som inte gjorde några misstag utan överlistade Absalom.

Den andra halvleken påminde till en början till mångt och mycket om den första där det var Molde som skapade det mesta. Närmast att utöka ledningen var förre Malmöspelaren Magnus Wolff-Eikrem som prickade stolpen efter att han snott bollen efter ett dåligt uppspel av Kelland Absalom.

Molde skapade ytterligare ett par lägen för att utöka ledningen under halvlekens första kvart, men ÖFK klarade sig undan ytterligare påhälsning i målet.

Med knappa halvtimmen kvar togs både Eirik Haugan och Rewan Amin ut till förmån för Noah Sonko Sundberg och Curtis Edwards.

3–1 kom också för hemmalaget när 36-årige Mattias Moström, med förflutet i AIK, skickade in bollen efter en fin passning från Wolff-Eikrem och kort senare lämnade Ravel Morrison plats för Ludvig Fritzson.

Molde kunde sedan kontrollera resten av matchen och var det bättre laget mot ÖFK som hade svårt att skapa någonting offensivt och en upphämtning uteblev därmed i genrepet. När Jerell Sellars väl rann igenom Moldeförsvaret och överlistade Linde i målet vinkades han av för offside med dryga minuten kvar att spela.

Istället kunde Eirik Ulland Andersen, som stod för ett piggt inhopp i andra halvlek, fastställa slutresultatet på tilläggstid när han la in bollen i ett öppet mål efter fint förarbete av Mattias Moström. Bara minuten senare var Ulland Andersen nära ytterligare ett mål, men Absalom kunde denna gång mota danskens skott och kort senare förkunnad domaren att matchen var över.

Ett tungt genrep för ÖFK.

Molde FK–Östersunds FK 4–1 (2–1)

Målen: 0–1 (22) Tesfaldet Tekie, 1–1 (41) Ohi Omoijuanfo, 2–1 (45) Eirik Hestad, 3–1 (68) Mattias Moström, 4–1 (92) Eirik Ulland Andersen

Varningar, Molde: Eirik Ulland Andersen

ÖFK:s startelva: Kelland Absalom – Sam Mensiro, Eirik Haugan (62), Tom Pettersson, Isak Ssewankambo – Tesfaldet Tekie, Rewan Amin (62), Charlie Colkett – Jerell Sellars, Ravel Morrison – Dino Islamovic (19)

Ersättare: Edvin Olsson, Francis Baptiste, Curtis Edwards (62), Noah Sonko Sundberg (62), Alhaji Gero (19), Ludvig Fritzson (70), Patrick Kpozo