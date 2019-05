Stökiga förberedelser och inga segrar – här är dystra trenden mot Kalmar som ÖFK måste bryta

Efter två raka segrar och med två hållna nollor återfinns Östersunds FK på en fjärdeplats i allsvenskan, bara sämre målskillnad skiljer dem från Elfsborg, Malmö och Djurgården ovanför.

Det är statistik som ÖFK säkert gärna tar med sig när de åker ner till Småland senare i veckan.

Vad de kanske hellre blundar för är de tidigare matcher som spelats borta mot Kalmar. Guldfågeln Arena är nämligen en av endast tre allsvenska arenor som ÖFK kommer att besöka i år där man inte lyckats vinna tidigare. Förutom Kalmar är det bortamatcherna mot Helsingborg och AIK som ÖFK aldrig gått segrande från.

Hur blev det så då?

Här är matcherna mellan Kalmar och ÖFK på Guldfågeln Arena

2016: Kalmar FF–Östersunds FK 2–0

Kommentar: ÖFK-tränaren Graham Potter hade, inte helt ovanligt, valt att byta ut delar av laget sedan matchen innan. Bland annat bänkades Saman Ghoddos och i stället för Aly Keita fick Hampus Nilsson chansen i mål. Men en enda olycksalig minut förstörde allt för ÖFK. I matchminut 40 var det estländske Henri Anier som snurrade runt från nära håll och prickade in 1–0. En minut senare gjorde brasilianaren Ismael om proceduren och såg till att fördubbla ledningen. Curtis Edwards hade sedan ett skott i stolpen, men närmare än så kom aldrig ÖFK.

2017: Kalmar FF–Östersunds FK 2–1

Kommentar: Här blev det stökigt redan innan matchen spelades. Efter att ha mellanlandat i Bromma blev Brwa Nouri tvungen att lämna sista flyget mot Kalmar. Anledningen? Lagkaptenen hade enligt flygpersonalen uppträtt hotfullt. I stället fick han ta bilen ner till Småland. Väl där fick ÖFK en drömstart med Ludvig Fritzsons mål i den 18 minuten. Kalmar svarade dock redan efter tre minuter genom Jonathan Ring. I slutet av den andra halvleken fullbordade sedan Ring vändningen när han helt på egen hand dribblade sig förbi ÖFK-försvaret och placerade in 2–1.

2018: Kalmar FF–Östersunds FK 1–1

Kommentar: Om det var stökiga förberedelser inför förra bortamötet med Kalmar var det ingenting mot vad som var fallet den här gången. Matchen spelades nämligen dagen efter det att dåvarande ordföranden Daniel Kindberg anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Hur det gick? ÖFK fick trots allt en bra start på matchen sedan Brwa Nouri, efter samarbete med Ken Sema, prickat in 1–0 dryga halvtimmen in i första halvlek. KFF behövde dock bara sju minuter i den andra halvleken innan Hiago kunde trycka in returen från Viktor Elms nick på hörna. ÖFK höll sedan på att få åka hem helt tomhänta men Andreas Andersson blev poängräddare när han tog Romarios straff.