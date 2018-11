Lagkaptenen rev ner stora applåder – i roll som gaisare: "Man är inte sig själv ute på scen"

"Änglarna har åkt på pisk. Gårdarna är grönsvarta." Så inleds Gais-supportern Håkan Hellströms låt Valborg. Det var också den låten som den tidigare IFK Göteborg-spelaren Tom Pettersson sjöng när han, iklädd sjömanskostym, intog rollen som Håkan Hellström under musikalen My life is based on a true story.

– Just då är jag bara Håkan Hellström, så jag följer bara hans tankar och allt han står för. Det är inget jag kan fundera över. Jag spelar honom och han är gaisare. Då är jag gaisare ute på scen.

Tom Pettersson har viss vana från att spela gitarr och sjunga på scen sedan tidigare, men menar ändå att det var nervöst att kliva ut inför en fullsatt teatersalong.

– Det är skitnervöst när man står där bakom och tänker på vad man har för repliker, men när man kommer ut i den där fula sjömanskostymen och alla garvade så släppte det. Då kände jag att det bara var att bjuda på sig själv. Man är inte sig själv ändå ute på scen.

Att Pettersson fick en så framträdande roll under föreställningen var något som beslutats om i hans frånvaro.

– Jag var sjuk vid första mötet. Till andra mötet var det redan bestämt att jag skulle ha den här rollen, så det var bara att gilla läget. Jag lyssnar inte jättemycket på Håkan Hellström, men den här låten tycker jag är jättefin så det var ändå kul.

Repetitionerna har pågått under hela säsongen, men det är först i slutet som hela ensemblen tränat tillsammans.

– Det är nu i slutet vi har toktränat men det har varit helt underbart att ha fått umgås med killarna och tjejerna från Glada Hudik. De är helt magiska. Det är så mycket garv, de är så positiva och man blir skitglad av att bara vara med dem. Det här är bara tredje dagen, men det känns som att vi känt dem hela året. Det är skitenkelt att komma in i gemenskapen.

Tränaren Ian Burchnall är av samma uppfattning.

– Det är framför allt de senaste dagarna som vi verkligen satt ihop allt och gänget från Glada Hudik är verkligen helt otroliga. De får oss att se bra ut.

det kliv utanför bekvämlighetszonen som kulturprojekten innebär för spelarna och ledarna syftar delvis till att utvecklas och förberedas sportsligt. Den nye ÖFK-tränaren menar själv att han fått med sig något från att ha uppträtt på scenen för första gången.

– Klubben är uppbyggd på att vi gör saker annorlunda. Du kan antingen låta bli att bli involverad eller omfamna det. Det var jättekul att vara där ute. Jag är så nervös när jag ska sjunga där ute, låtsas vara med i Sex Pistols och gå igenom dansrutiner. Det är något helt nytt som man måste kasta sig in i.

Onsdagens föreställning markerade också slutet på säsongen för ÖFK, som nu går på vintersemester innan de återsamlas i januari.

– Jag vet inte vilka av spelarna dricker öl, men alla som gör det förtjänar en efter detta.