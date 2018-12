Kalle Björklund fyller 65 år – och kan fortsätta jobba för Hammarby: "Vi ska strax prata om nästa säsong"

När vi får tag i Kalle Björklund för att säga grattis på 65-årsdagen, är han inte hemma i huset i Mellbystrand. Han är i Stockholm, där han besöker sonen Joachim, som jobbar för Hammarbys allsvenska fotbollslag.

– Jag är ute med "Jockes" hund och går. Just nu är jag på Zinken (idrottsplats) och tittar på Hammarbys damlag... eller nä, det är kanske inte de som spelar just nu.

Då kanske vi stör?

– Nej, då! Inte alls.

Hur är det förresten att fylla 65 – firar man det, eller?

– Haha! Ja, det tycker jag att man kan göra. En del kanske inte gör det, men vid 65 har man fått en del erfarenhet. Det är ändå mycket som har blivit bättre med åren.

Björklund hade egentligen börjat att trappa ned sin tränargärning redan i fjol, men när superettaklubben Örgryte hörde av sig i september och behövde hjälp – ja, då kunde inte en före detta öis:are (han var huvudtränare där mellan 1994 och 97) tacka nej.

– Jag hade egentligen tänkt pensionera mig från fotbollen, men när Örgryte ringde i höstas då klev jag in. Jag och Thomas (Askebrand, huvudtränaren) har jobbat ihop förut så det kändes fint. Det blev tio matcher och det gick mycket bra. Vi vann åtta matcher och räddade upp situationen.

Kalle Björklunds roll i Öis var som assisterande tränare. Syftet från ledningen var att att med Björklund kunna förändra, ge ny energi och bryta mönster. Samtidigt också komma tillbaka till den vägvinnande fotboll som laget presterade under vårsäsongen.

Björklunds inhopp kan inte annat än beskrivas som en riktig fullträff.

Uppdraget i Örgryte behöver inte vara det sista som Kalle Björklund har på elitnivå. Den nyblivne 65-åringen är nämligen aktuell att fortsätta som scout åt allsvenska Hammarby.

– Jag har haft väldigt roliga uppdrag på senare år, bland annat i Ängelholm, men också i Hammarby. I år har jag scoutat spelare för dem i södra Sverige. Mest i superettan och i division 1. Vi ska strax prata om nästa säsong. Det kan bli så att jag fortsätter i den rollen, menar Kalle.

Det som är helt klart är att han kör på som instruktör vid vid fotbollsgymnasiet i Laholm.

– Vi bor bara sju-åtta kilometer från Laholm och i fjol hade jag hand om 16-åringarna Nu vill de också att jag också ska vara med runt A-laget. Det känns fantastiskt kul.

Berätta om din tid i Ängelholm; varför var det så roligt?

– Bland annat för att vi lyckades så bra med vårt unga lag. Vi hade det yngsta laget i hela Sverige och fick pris för det. Det är en typ av utmärkelse som går till den klubb som har flest unga spelare. Priset delas ut fyra gånger per år, med runt 15 000 kronor varje gång. Ängelholm vann det priset alla gånger, så det var jättekul, menar Kalle.

Fakta/Kalle Björklund

Namn: Karl Gunnar Björklund

Född: 2 december 1953.

Meriter som spelare: SM-guld med Östers IF 1978, 1980, 1981.

Tränarkarriär: Örgryte (1994–97), Molde, Kalmar FF, Brann, Elfsborg, Landskrona Bois, IFK Värnamo (sportchef), Östersunds FK, IFK Östersund, Östers IF (assisterande, 2011-12), Helsingborgs IF (assisterande, 2013-14), Östers IF (assisterande), Örgryte IS (hösten 2018).