Fredrik Sjölund: Oavsett vilket lag som vinner matchen – det känns som två förlorare

2017 var Östersund ett av Europas mest intressanta lag. De gick vidare till sextondelsfinal i Europa League och åkte ut mot Arsenal.

2018 var GIF Sundsvall allsvenskans största positiva överraskning. Sundsvalls spanska inriktning gav stora framgångar.

2019 har börjat blekt för båda lagen. Giffarnas ekonomiska kris har sammanfallit med en spelmässig dipp under våren. ÖFK har inte lyckats sätta truppen efter massiva ombyggnationer under vintern och försvarsspelet har kollapsat under slutskedet av vårsäsongen.

Ett ångestderby.

Det som kanske ändå känns mest plågsamt med detta möte är att oavsett vilket lag som vinner så kommer problemen ändå kvarstå. Giffarnas ekonomi kommer vara precis lika risig. ÖFK:s trupp kommer ha precis lika knepig balans.

Två förlorare.

Giffarnas bollhållande är fortsatt starkt, men målchanserna har försvunnit. Linus Hallenius kämpar, sliter och jagar. Men det räcker inte. Poängen trillar inte in. ÖFK å andra sidan, har tappat sitt bollhållande och därmed även mycket av den tryggheten som spelet byggde på. Trygghet som behövs när nya spelare ska integreras.

Jag kommer att sakna David Batanero i matchen. Han är spelare som varje fotbollsälskare bör uppskatta. Hans finurliga passningar och smarta rörelser. Därför var det så kul att se under fjolåret när Sam Mensiro punktmarkerade honom under 90 minuter. De drack till och med vatten samtidigt.

Spelet utan honom blir mer förutsägbart. För båda lagen.

Det brukar vara en folkfest med fyndiga tifon och bra stämning på läktarna när det vankas derby. Och när klubbarna krisar kan ändå supportrarna stå upp och vara stolta. Det är kanske på läktarna vi hittar en vinnare i den här matchen.

Inte på fotbollsplanen.