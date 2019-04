Förre ÖFK-målvakten tillbaka i stan – vill förstöra festen: "Hade en riktigt bra tid i Östersund"

Hampus Nilsson gjorde sex matcher under Graham Potters ledning under 2016. Då var målvakten utlånad från Djurgården som han tillhört i flera säsonger – och utlåningen kan ha legat bakom det lyft i karriären som gjort att han idag är förstemålvakt i det Falkenberg som gäster ÖFK under söndagen.

– Jag hade en riktigt bra tid i fotbollslaget. Det var en av de mer utvecklande miljöerna jag har varit i. Det kändes som att jag utvecklades mer på de fyra månader jag var där än vad jag gjorde under flera år innan det, säger Nilsson och passar samtidigt på att hylla Potter stort:

– Det var kul att vara med på resan med Graham under en kort tid. Han är verkligen en fantastisk tränare. Det tror jag alla som någon gång varit i ÖFK kan intyga.

I premiären höll 28-årige Nilsson nollan mot Örebro – och Falkenberg kunde bärga tre viktiga poäng via en 1-0-seger.

– Jag tycker vi har en uppåtgående form. Vi gjorde en stabil insats men den var inte fulländad. Det var säkert lite premiärnerver med i bilden. Så jag hoppas att vi växer in i kostymen på ett bra sätt nu och kan plocka lite fler poäng under de kommande matcherna, säger målvakten – som avslöjar att han har hyfsad koll på ÖFK inför söndagens heta möte.

– Vi har fått lite verktyg under veckan så vi vet hur vi ska lägga upp taktiken. Det vi vet är att det är ett bollskickligt lag så vi får passa oss för deras offensiv, säger han och fortsätter:

– Sedan vet jag några grejer som fortfarande sitter kvar i deras spel sedan jag var där. De vill gärna komma runt på kanterna med sina yttrar och hitta spelare som är fria i boxen med snett-inåt-bakåt-inspel eller inlägg. Vi får inte släppa de ytorna fria för då blir det farligt.

Ni är ju tippade i botten av massmedia – hur ska ni se till att hänga kvar i allsvenskan?

– Vi heter ju Falkenbergs FF, och det är ingen som höjer på ögonbrynen för att media tippar oss i botten. Det är mer en tändvätska för oss. Vi ska vara i allsvenskan. Vi måste se till att ta poäng hemma, och försöka ta lite poäng här och där borta också.

28-åringen säger också att det blir ett kärt återseende med en del ansikten under söndagen.

– Jag har ju (Alhaji) Gero och Sam (Mensiro) som var där samtidigt som mig, sedan Jenny (Larsson) som var sjukgymnast när jag var där och så klart Allan och Judith som lagar maten. Det är ett gott gäng, och det ska bli riktigt kul att få träffa dem.