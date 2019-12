Allsvenska platsen säkrad – men Ivarsson förlänger inte sitt uppdrag i ÖFK: ”Har inte varit min ambition”

Den 17 september meddelade Östersunds FK vem som skulle efterträda Martin Johansson efter att han beslutat sig för att kliva av uppdraget som klubbens vd.

Valet föll på Lennart Ivarsson. En person som dittills inte gjort sig ett namn inom fotbollen, mer än som sponsor till Östersunds FK i olika sammanhang.

Helt okänd på idrottskartan hade han dock inte varit. Året innan gick han in som tillförordnad vd på Wången, en tjänst han lämnade under sommaren då han i stället blev ny sportchef i Östersunds SK.

– Jag är väl klart mer en skidåkare än vad jag är en fotbollsspelare, sa Ivarsson i sin första intervju med Sporten.

Då berättade han också att anställningen i ÖFK initialt skulle sträcka sig över sex månader.

– Vi utvärderar det här varje vecka. Funkar det så funkar det och funkar det inte så är det någon annan som ska driva skutan. Det är inte svårare än så.

Med tanke på vilken situation som klubben befann sig i var uppdraget tydligt: rädda ÖFK ur den ekonomiska kris som föreningen försatt sig i.

På kort tid behövde flera miljoner kronor samlas in för att konkurshotet skulle stanna vid just ett hot. Aktier skulle säljas som julklappar, personalen minskas. Allt för att rädda klubbens fortsatta verksamhet.

Samtidigt pågick en kamp på planen om att undvika nedflyttning till superettan.

När laget i oktober vann hemma mot Sirius satte man inte bara stopp för en tolv matcher lång segerlös svit. I praktiken betydde det också att det allsvenska kontraktet var säkrat.

Men en dryg månad senare kom det blytunga beskedet från Svenska Fotbollförbundets licensnämnd: ÖFK nekas elitlicens och skulle därmed tvångsdegraderas till superettan.

– Vi delar inte licensnämndens syn på verksamheten och vi anser att vi har redovisat att vi har ekonomi för 2020 och vi kommer att överklaga, sa Ivarsson till Sporten då.

Han har senare berättat hur beslutet blev ett dråpslag i aktie- och årskortsförsäljningen. Men för drygt en vecka sedan rasslade det trots allt in tre miljoner på kort tid och förra torsdagen kunde Sporten avslöja att ytterligare sex miljoner var på väg att säkras.

Vilka som låg bakom pengarna förblev en hemlighet, men målet att dra in 20 miljoner kronor var därmed på väg att förverkligas.

Tillsammans med juristen och den adjungerade styrelseledamoten Tom Pripp reste Lennart Ivarsson sedan ner till Stockholm för att övertyga överklagandenämnden om att ändra licensnämndens beslut.

Vad som tidigare varit okänt, och som kom att spela en stor roll för i vilken riktning nästa beslut skulle komma att gå, var ett sponsringsavtal med ett utländskt bolag värt 15 miljoner kronor.

Detta ska, enligt beslutet som senare kom att delges i sin helhet, licensnämnden ha misstolkat som en förfallen intäkt.

– Det som det står där är helt riktigt. Det är ett sponsringsavtal som diskuterats under en längre period med ett företag och olyckligtvis drog licensnämnden uppfattningen att det där hade förfallit till betalning och pengarna inte kommit in. Vilket inte var korrekt, säger Ivarsson.

Hur är det sponsringsavtalet utformat? 15 miljoner kronor har ni inte ens redovisat på er hemsida.

– Vad enskilda avtal gäller, eller med vilken motpart, kan jag inte kommentera.

Till Ivarssons stora glädje kunde han igår konstatera att räddningsaktionen hade lyckats när överklagandenämnden ändrade licensnämnden beslut. Därmed kan ÖFK på allvar börja planera för ett år i Sveriges högsta serie. Premiären spelas 5 april hemma mot nykomlingen mot Mjällby.

Det skulle dock bli utan Lennart Ivarsson som vd, om han inte förlänger det avtal som initialt var sagt skulle löpa över sex månader.

Hur han själv ser på sin framtid?

– Det är inte spikat i sten, de delarna. Det är några månader kvar på mitt kontrakt. Men det innebär ju inte att tjänsten upphör, utan klubben behöver naturligtvis ett tryggt ledarskap framöver.

Du kan se dig själv att vara kvar på längre sikt?

– Det har inte varit min ambition. Jag är här för att försöka ge det här den kortsiktiga injektionen. So far, so good.

Det finns inga tankar hos dig att omvärdera ett sådant beslut och stanna kvar längre?

– Nej, nej. Nu jobbar vi med det vi har och det som står framför dörren den här och nästa vecka. Vi har mycket arbete kvar att göra, även kortsiktigt.