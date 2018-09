Riksdagsvalet är färdigräknat – och här är dina riksdagsledamöter

Därmed står det klart hur många procent respektive parti fick – och dessutom har mandaten fördelats för de partier som får plats i riksdagen.

Siffrorna nedan gäller hela riket och redovisas i den ordning Valmyndigheten använder.

Moderaterna: 19,84 procent vilket innebär 70 riksdagsledamöter, en minskning med 14 ledamöter jämfört med valet 2014.

Centerpartiet: 8,61 procent, vilket innebär 31 ledamöter, en ökning med 9 ledamöter jämfört med valet 2014.

Liberalerna: 5,49 procent, vilket innebär 20 ledamöter, en ökning med 1 ledamot jämfört med valet 2014.

Kristdemokraterna: 6,32 procent, vilket innebär 22 ledamöter, en ökning med 6 ledamöter jämfört med valet 2014.

Socialdemokraterna: 28,26 procent, vilket innebär 100 ledamöter, en minskning med 13 ledamöter jämfört med valet 2014.

Vänsterpartiet: 8,00 procent, vilket innebär 28 ledamöter, en ökning med 7 ledamöter jämfört med valet 2014.

Miljöpartiet: 4,41 procent, vilket innebär 16 ledamöter, en minskning med 9 ledamöter jämfört med valet 2014.

Sverigedemokraterna: 17.53 procent, vilket innebär 62 ledamöter, en ökning med 13 ledamöter jämfört med valet 2014.

Feministiskt initiativ: 0,46 procent och därmed utanför riksdagen precis som valet 2014. Största partiet i antalet avgivna röster som inte klarade riksdagsspärren.

Övriga anmälda partier: 1,07 procent, inget övrigt parti var alltså i närheten av spärrgränsen 4 procent för att komma in i riksdagen.

Valdeltagande: 87,18 procent.

Mandatfördelningen uttryckt i gammaldags blockpolitik innebär 144 mandat för nuvarande regeringspartierna S, V och MP, 143 mandat för den borgerliga Alliansen – och 62 mandat för Sverigedemokraterna.

Nedanstående personer har valts till riksdagsledamöter, uppdelningen är länsvis och i den ordning Valmyndigheten anger. Ledamöter som blivit personvalda har fått tillräckligt många kryss i procent av de avgivna valsedlarna för att antingen gå före på listan eller bli invalda oavsett plats på valsedeln.

Observera att ledamöter kan avsäga sig sin plats innan riksmötet öppnar den 25 september och den nya riksdagen tillträder. I så fall träder ersättare in.

Då någon av nedanstående ledamöter utses till statsminister eller statsråd, så träder ersättare in på dennes riksdagsplats.

Blekinge län:

Annicka Engblom (M) (personvald), Heléne Björklund (S) (personvald), Magnus Manhammar (S) (personvald), Angelika Bengtsson (SD), Richard Jomshof (SD)

Dalarnas län:

Carl-Oskar Bohlin (M) (personvald), Ann-Britt Åsebol (M), Peter Helander (C), Lars Adaktusson (KD) (personvald), Peter Hultqvist (S) (personvald), Maria Strömkvist (S), Patrik Engström (S), Daniel Riazat (V) (personvald), Magnus Persson (SD), Mats Nordberg (SD)

Gotlands län:

Lars Thomsson (C) (personvald), Hanna Westerén (S) (personvald)

Gävleborgs län:

Lars Beckman (M) (personvald), Viktor Wärnick (M), Anders W Jonsson (C) (personvald), Åsa Lindestam (S), Patrik Lundqvist (S), Elin Lundgren (S), Ulla Andersson (V) (personvald), Thomas Morell (SD), Roger Hedlund (SD)

Göteborgs kommun:

Lars Hjälmered (M) (personvald), David Josefsson (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Hans Rothenberg (M), Rickard Nordin (C), Robert Hannah (L) (personvald), Maria Nilsson (L), Hampus Hagman (KD), Anna Johansson (S) (personvald), Mattias Jonsson (S), Gunilla Carlsson (S), Johan Büser (S), Maj Karlsson (V) (personvald), Yasmine Posio (V), Tony Haddou (V), Leila Ali-Elmi (MP) (personvald), Anna Sibinska (MP), Alexander Christiansson (SD), Dennis Dioukarev (SD)

Hallands län:

Jörgen Warborn (M) (personvald), Ulrika Jörgensen (M), Lars Püss (M), Ola Johansson (C) (personvald), Bengt Eliasson (L), Larry Söder (KD), Adnan Dibrani (S) (personvald), Jennie Nilsson (S), Hans Hoff (S), Jon Thorbjörnsson (V), Elisabeth Falkhaven (MP), Staffan Eklöf (SD), Erik Westroth (SD)

Jämtlands län:

Saila Quicklund (M) (personvald), Per Åsling (C) (personvald), Kalle Olsson (S) (personvald), Anna-Caren Sätherberg (S), Cassandra Sundin (SD)

Jönköpings län:

Mats Green (M) (personvald), Helena Bouveng (M), Annie Lööf (C) (personvald), Emma Carlsson Löfdahl (L) (personvald), Andreas Carlson (KD), Acko Ankarberg Johansson (KD), Carina Ödebrink (S), Peter Persson (S), Johanna Haraldsson (S), Cizie Weidby (V) (personvald), Emma Hult (MP) (personvald), Jimmie Åkesson (SD) (personvald), Angelica Lundberg (SD)

Kalmar län:

Jan R Andersson (M), Anders Åkesson (C) (personvald), Jimmy Loord (KD), Lena Hallengren (S) (personvald), Tomas Kronståhl (S), Laila Naraghi (S), Anne Oskarsson (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD)

Kronobergs län:

Katarina Brännström (M) (personvald), Eskil Erlandsson (C) (personvald), Tomas Eneroth (S) (personvald), Monica Haider (S), Sven-Olof Sällström (SD), Mattias Karlsson (SD)

Malmö kommun:

Tobias Billström (M) (personvald), Noria Manouchi (M), Niels Paarup-Petersen (C), Allan Widman (L), Jamal El-Haj (S) (personvald), Joakim Sandell (S), Hillevi Larsson (S), Momodou Malcolm Jallow (V) (personvald), Rasmus Ling (MP), Sara Seppälä (SD), Per Ramhorn (SD)

Norrbottens län:

Mattias Karlsson (M) (personvald), Linda Ylivainio (C) (personvald), Sven-Erik Bucht (S) (personvald), Ida Karkiainen (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Emilia Töyrä (S), Birger Lahti (V), Eric Palmqvist (SD)

Skåne läns norra och östra:

Hans Wallmark (M), Maria Malmer Stenergard (M), Sofia Nilsson (C) (personvald), Christer Nylander (L) (personvald), Tuve Skånberg (KD), Annelie Karlsson (S), Per-Arne Håkansson (S), Anna Wallentheim (S), Christina Östberg (SD), Björn Söder (SD), Mikael Eskilandersson (SD)

Skåne läns södra:

Boriana Åberg (M), Anders Hansson (M), Louise Meijer (M), Kristina Yngwe (C) (personvald), Mats Persson (L), Sofia Damm (KD), Morgan Johansson (S) (personvald), Marianne Pettersson (S), Rikard Larsson (S), Hanna Gunnarsson (V) (personvald), Emma Berginger (MP) (personvald), Clara Aranda (SD), Lars Andersson (SD), Jennie Åfeldt (SD)

Skåne läns västra:

Ulrika Heindorff (M) (personvald), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Jonny Cato Hansson (C), Torkild Strandberg (L) (personvald), Michael Anefur (KD), Niklas Karlsson (S) (personvald), Yasmine Larsson (S), Ola Möller (S), Ebba Hermansson (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Linda Lindberg (SD)

Stockholms kommun:

Ulf Kristersson (M) (personvald), Beatrice Ask (M), Johan Forssell (M), Kristina Axén Olin (M), Jessica Rosencrantz (M), Arin Karapet (M), Margareta Cederfelt (M), Johan Hedin (C), Martin Ådal (C), Johanna Jönsson (C), Fredrik Malm (L), Gulan Avci (L), Joar Forssell (L), Caroline Szyber (KD), Anders Ygeman (S) (personvald), Ylva Johansson (S), Dag Larsson (S), Annika Strandhäll (S), Anders Österberg (S), Lawen Redar (S), Kadir Kasirga (S), Teres Lindberg (S), Jens Holm (V), Nooshi Dadgostar (V), Karin Rågsjö (V), Ali Esbati (V), Isabella Lövin (MP) (personvald), Per Bolund (MP), Maria Ferm (MP), Katja Nyberg (SD), Henrik Vinge (SD), Yasmine Eriksson (SD)

Stockholms län:

Josefin Malmqvist (M), Maria Stockhaus (M), Niklas Wykman (M), Tomas Tobé (M), Karin Enström (M), Erik Ottosson (M), Hanif Bali (M), Erik Andersson (M), Kjell Jansson (M), Alexandra Anstrell (M), Ida Drougge (M), Alireza Akhondi (C), Kerstin Lundgren (C), Per Lodenius (C), Jan Björklund (L) (personvald), Maria Arnholm (L), Barbro Westerholm (L), Robert Halef (KD), Jakob Forssmed (KD), Camilla Brodin (KD), Magdalena Andersson (S) (personvald), Mikael Damberg (S), Helene Hellmark Knutsson (S), Ibrahim Baylan (S), Åsa Westlund (S), Leif Nysmed (S), Alexandra Völker (S), Serkan Köse (S), Ingela Nylund Watz (S), Mathias Tegnér (S), Ida Gabrielsson (V), Lorena Delgado Varas (V), Amineh Kakabaveh (V), Alice Bah Kuhnke (MP) (personvald), Gustav Fridolin (MP) (personvald), Karolina Skog (MP), Bo Broman (SD), Julia Kronlid (SD), Martin Kinnunen (SD), Robert Stenkvist (SD), Mikael Strandman (SD), Ludvig Aspling (SD), Fredrik Lindahl (SD)

Södermanlands län:

Erik Bengtzboe (M), Lotta Finstorp (M), Martina Johansson (C), Pia Steensland (KD), Hans Ekström (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Olovsson (S), Lotta Johnsson Fornarve (V), Roger Richtoff (SD), Adam Marttinen (SD)

Uppsala län:

Marta Obminska (M), Jessika Roswall (M), Solveig Zander (C), Lina Nordquist (L) (personvald), Mikael Oscarsson (KD), Ardalan Shekarabi (S), Marlene Burwick (S), Pyry Niemi (S), Sanne Lennström (S), Ilona Szatmari Waldau (V) (personvald), Maria Gardfjell (MP) (personvald), Michael Rubbestad (SD), Paula Bieler (SD)

Värmlands län:

Pål Jonsson (M) (personvald), Marléne Lund Kopparklint (M), Daniel Bäckström (C) (personvald), Arman Teimouri (L) (personvald), Kjell-Arne Ottosson (KD), Lars Mejern Larsson (S) (personvald), Gunilla Svantorp (S), Mikael Dahlqvist (S), Håkan Svenneling (V) (personvald), Patrik Reslow (SD), Runar Filper (SD)

Västerbottens län:

Edward Riedl (M) (personvald), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Helena Lindahl (C) (personvald), Isak From (S), Helén Pettersson (S), Björn Wiechel (S), Åsa Karlsson (S), Jonas Sjöstedt (V) (personvald), Jonas Andersson (SD)

Västernorrlands län:

Jörgen Berglund (M) (personvald), Emil Källström (C) (personvald), Stefan Löfven (S) (personvald), Kristina Nilsson (S), Ingemar Nilsson (S), Malin Larsson (S), Christina Höj Larsen (V), Johnny Skalin (SD)

Västmanlands län:

Jessica Polfjärd (M) (personvald) ,Åsa Coenraads (M), Roger Haddad (L) (personvald), Pia Nilsson (S), Olle Thorell (S), Åsa Eriksson (S), Vasiliki Tsouplaki (V) (personvald), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Oscar Sjöstedt (SD)

Västra Götalands läns norra:

Johan Hultberg (M), Ann-Sofie Alm (M), Fredrik Christensson (C) (personvald), Magnus Jacobsson (KD), Jörgen Hellman (S), Paula Holmqvist (S), Mats Wiking (S), Elin Segerlind (V), Jimmy Ståhl (SD), Matheus Enholm (SD)

Västra Götalands läns södra:

Cecile Tenfjord Toftby (M) (personvald), Jan Ericson (M), Mikael Larsson (C) (personvald), Ingemar Kihlström (KD), Ann-Christin Ahlberg (S), Petter Löberg (S), Patrik Jönsson (SD), Caroline Nordengrip (SD)

Västra Götalands västra:

Camilla Waltersson Grönvall (M), Ellen Juntti (M), Sofia Westergren (M), Annika Qarlsson (C), Helena Gellerman (L), Roland Utbult (KD), Kenneth G Forslund (S), Aylin Fazelian (S), Joakim Järrebring (S), Jessica Wetterling (V) (personvald), Janine Alm Ericson (MP), Charlotte Quensel (SD), Aron Emilsson (SD)

Västra Götalands läns östra:

Sten Bergheden (M) (personvald), Cecilia Widegren (M) (personvald), Ulrika Carlsson (C) (personvald), Ebba Busch Thor (KD) (personvald), Patrik Björck (S), Carina Ohlsson (S), Erik Ezelius (S), Jessica Thunander (personvald), Tobias Andersson (SD), Josef Fransson (SD)

Örebro län:

Elisabeth Svantesson (M) (personvald), Lotta Olsson (M), Helena Wilhelmsson (C) (personvald), Johan Pehrson (L) (personvald), Hans Eklind (KD), Lena Rådström Baastad (S) (personvald), Denis Begic (S), Matilda Ernkrans (S), Mia Sydow Mölleby (V), Jonas Eriksson (MP), David Lång (SD), Jonas Millard (SD)

Östergötlands län:

Anderas Norlén (M) (personvald), John Weinerhall (M), Betty Malmberg (M), Magnus Ek (C), Juno Blom (L) (personvald), Magnus Oscarsson (KD), Johan Andersson (S), Teresa Carvalho (S), Johan Löfstrand (S), Eva Lindh (S), Mattias Ottosson (S), Linda Westerlund Snecker (V) (personvald), Rebecka Le Moine (MP) (personvald), Jörgen Grubb (SD), Markus Wiechel (SD), Jonas Andersson (SD)

Källa: Valmyndigheten. Reservation för eventuella fel.