NATTENS NYHETER: Så var natten och läs om motståndet till planerad gruva i Oviken

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Så många synpunkter har kommit in om gruvplanerna i Oviken

Hittills har 2 583 namnunderskrifter samlats in mot gruvplanerna i Oviken. Det har även kommit in en stor mängd synpunkter via brev under den samrådsprocess där allmänheten har givits möjlighet att säga sitt.

Sport

Ingen ny ordförande för Östersunds FK: "Svårt läge för föreningen"

Medlemmarna i Östersunds FK samlades under torsdagskvällen för årsmöte. Där den största punkten var valet av ny styrelse. Men inte någon ordförande, det skjuts upp till ett extrainsatt årsmöte.

