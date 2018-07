Nationalparken brinner fortfarande

Vi besökte under tisdagen två av de drabbade områdena i Härjedalen. Dels området kring Tumsjön/Hammarberget dryga halvmilen från Hedeviken. Där hade det åter tagit eld i skogen och frivilliga och personal från fyra olika räddningstjänster fanns på plats. Dessutom hade de fått hjälp från Norge då fyra brandmän från Stjördal skickats till Hedeviken. Sent på eftermiddagen var allt under kontroll.

– Vi kom hit under natten. Under dagen har det kommit fler personal men framförallt har vi haft många frivilliga som ställt upp, säger Bård Erbik.

Han tycker samarbetet mellan länderna funkar bra och det viktigt att kunna hjälpas åt i sådana här situationer.

– Visserligen är läget med torka och värme lika i Norge. Men det är södra delarna som har drabbats värst, säger Bård.

Men han påpekar en sak som måste ses över. Brandslangarnas kopplingar är olika mellan länderna.

– När i skulle koppla in våra pumpar passade de inte med de svenska slangarna. Svenskerne har väl gått på nån EU-bestämmelser där man följer direktiven oavsett om det är slangkoppling eller storlek på en banan, säger han med ett leende.

Ett stort antal brandmän jobbade igår fortfarande vid den svårsläckta branden i oländig terräng vid Sonfjället. Det brann fortsatt under kvällen brinner och kan endast släckas från luften och där är en helikopter på plats.

– Vi hoppas få hit en helikopter till under onsdagen. Vi har nu skaplig kontroll vid den södra delen av brandområdet men norrut brinner det rejält fortfarande, säger Urban Bergman från räddningstjänsten i Hede.

– Att det dessutom är gammal skog i nationalparken som brinner gör det inte direkt lättare.

De som bekämpar elden har ett tufft uppdrag i rekordvärme och torka. Utan alla frivilliga insatser skulle det knappast fungera tror Urban.

– Nej vi behöver all hjälp vi kan få. Men folk är fantastiska och vill hjälpa till. Förutom ute vid bränderna körs det hit mat och dricka och annat vi behöver.

Ica-handlarn i Hede, Peter Eriksson har kört ut massvis med varor till de som kämpar mot elden. Lika så en restaurang ägare i Hede.

– Och vi ska inte glömma alla privatpersoner som kommer med kaffe, smörgåsar och annat gott, säger Urban

Det har blivit många timmar ute i brandröken för de flesta inblandade. När vi träffade Urban Bergman hade han varit ute i 36 timmar.

– Nu är det nog dags att åka hem och sova.