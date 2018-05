Jätteökning av TBE-smittan: Fästingexpert om vaccination och spridningen – här är riskområdena län för län

Att fästingar blir vanligare har alla noterat. I Sverige dominerar den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) som finns i hela Götaland, nästan hela Svealand och även, men i mindre antal, utefter Norrlandskusten. De senaste decennierna har den även börjat sprida sig inåt landet i Norrland, främst utmed de älvarna.

Fästingar finns främst i lövskog, högt gräs, lundar, åkerrenar och strandbuskage. Det är förmodligen fåglar och vandrande däggdjur som bidragit till spridningen.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att risken för att drabbas av sjukdomen TBE, som överförs till människor via fästingbett, nu finns på fler områden än tidigare. I början av 2000-talet var det främst i Stockholms skärgård, i Roslagen och runt Mälaren som risken var stor och där människor uppmanades att vaccinera sig mot TBE.

– Där har det också varit en stor andel som vaccinerat sig mot TBE. Studier i Stockholms län har visat på en vaccinationstäckning på strax över 50 procent, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

I många geografiska områden har antalet TBE-fall ökat de senaste åren. Sjukdomen förekommer främst i södra och mellersta Sverige.

– Framförallt ser vi att TBE sprids västerut. Antalet fall har ökat rejält i Västmanland och även en del i Örebro län, säger Marika Hjertqvist.

Även i Västra Götaland har TBE etablerat sig och sedan tidigare i Östergötland. Dessutom finns det fläckvis områden med ett antal fall även i andra län.

– Även om vi haft några enstaka fall längre norr ut så kan man säga att det framförallt handlar om södra delen av landet som sträcker sig upp till Dalälven.

Det man ska komma ihåg är att även i riskområden är det endast en liten andel av alla fästingar som bär TBE-viruset, på sin höjd några få procentenheter. Därför är det liten risk att smittas efter enskilda fästingbett.

På kartan nedan kan du se var i Sverige som TBE-fallen smittades under 2017, och därmed utgör riskområden.

För att få fler detaljer om riskområden och vilka som bör vaccinera sig så uppmanar Folkhälsomyndigheten att följa smittskyddsenheternas rekommendationer i respektive landsting.

Vilka bör då vaccinera sig? Vaccination rekommenderas till de som bor permanent eller de som är sommarboende i områden med smittrisk. Dessutom till personer som vistas mycket ute i skog och mark i riskområdena.

– Brukar man få fästingar på sig och är i områden med smittrisk så bör man absolut fundera på att vaccinera sig, säger Marika Hjertqvist.

Resenärer som skall vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa rekommenderas också att vaccinera sig.

Antalet TBE-fall ökade kraftigt från 2016 till 2017, så pass mycket att antalet fall slog överlägset årsrekord. Siffrorna varierar självklart mellan olika år, men likväl ses en tydlig trend att antalet TBE-fall ökar.

– Sett över flera år är att antalet fall fler och att smittan finns i allt fler områden, säger Hjertqvist.

De första TBE-fallen brukar trilla in redan i april och pågå till oktober eller november. Flest TBE-fall brukar anmälas under augusti eller september.

I tabellen nedan syns antal TBE-fall per län under 2010-2017. Flest diagnosticerade fall av TBE under 2017 var det överlägset i Stockholm. Men sett till antalet invånare var det värst i Uppsala län följt av Södermanland, Stockholm och Östergötland.

FAKTA OM TBE

● TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor. Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett. TBE smittar inte från person till person.

● TBE-virus sprids framför allt via bett av Ixodes-fästingar. Risken för överföring av TBE-virus till människa, då en smittad fästing suger blod, är inte kartlagd i detalj. Den varierar sannolikt med ett flertal faktorer som virusmängd och blodsugningstid.

● TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar.

● De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande. Och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta.

● För TBE finns effektivt vaccin, som kan ges även till barn från ett års ålder. Andra sätt att skydda sig mot TBE är att bära kläder med långa ärmar och ben. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden samt till personer som vistas i skog och mark i områden med hög smittrisk.

Källa: Folkhälsomyndigheten

SÅ FUNKAR VACCINATIONEN

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Vanligtvis får du sprutan med TBE-vaccinet på utsidan av överarmen.

Om du är yngre än 60 år består grundvaccineringen av tre doser:

● Dos 1.

● Dos 2, ges mellan en och tre månader efter dos 1.

● Dos 3, fem-tolv månader efter dos 2.

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du ta ytterligare en dos efter tre år. Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.

Om du fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året.

Läs mer om vaccinationen här.

Källa: 1177 Vårdguiden