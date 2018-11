Glitter och glamour när länets företagare firades på Guldgalan

Den 18:e upplagan av Guldgalan firades på Frösö Park Arena under torsdagskvällen. De flesta av de elva priserna till länets företagare hade delats ut under en ceremoni på Gamla Teatern under dagen, men tre priser delades ut under kvällen. Det tyngsta priset "Årets företagare" tilldelades Annica Brenje och Berne Brenje, som driver turistanläggningen Big River Camp i Storåbränna, Krokoms kommun.

– Det är väldigt uppskattat att få det här priset. Man får en bekräftelse utifrån. Vi är vana att få bekräftelse från våra egna gäster, men det här är utifrån. Det är grymt, helt otroligt, säger Berne Brenje.

Paret Brenje startade sitt företag för elva år sedan och har tidigare fått priset "Årets entreprenör" på Guldgalan.

– Vi har byggt upp det från ingenting. Vi startade med två tomma händer och det har tagit oss tio-elva år att komma dit vid står i dag, säger Annica Brenje.

Även priset till "Årets unga företagare" delades ut under kvällen. Två av tre finalister i klassen kom från Härjedalen, och det blev Jan Sadat, som driver Nya Tonys Pizzeria i Vemdalen, som fick priset.

– Det känns hur bra som helst att få det här priset. Det är ett kvitto på att man har gjort rätt. Det ger energi till oss unga företagare att våga satsa. Att vi var två från Härjedalen är riktigt bra. Det är bra att unga vågar starta eget företag, säger Jan Sadat, som tog över pizzerian för tre år sedan och har ökat rejält i omsättning sedan dess.

Det tredje priset som delades ut under kvällen var "Sven O Perssons hederspris för föredömlig företagargärning". Det tillföll Marianne Kurtson, vd för åkeriföretaget Sandberg och Jonssons Åkeri.

– Jag känner mig stolt, hedrad och rörd, säger hon.

Fakta: Pristagare på Guldgalan

Årets företagare: Berne Brenje och Annica Brenje – BRC i Storåbränna

Årets unga företagare: Jan Sadat – Nya Tonys Pizzeria

Sven O Perssons hederspris för föredömlig företagargärning: Marianne Kurtson – Sandberg och Jonssons åkeri

Årets entreprenör: Frida Stein – MyMowo

Årets tillväxtinvestering: Fia Gulliksson – Food in action company group

Årets marknadsförare: Sqrtn company

Årets hållbara företag: Jazzköket

Årets tillväxtföretag: Ovab Optimal ventilation

Årets turismföretagare: STF Jämtland-Härjedalen

Svedavias exportpris: Frösö park driving experience

Årets gröna guld: Kossan i Berg