Ett presentkort värt tusen kronor till alla drygt 4000 regionanställda, som ett tack för arbetet under coronapandemin. Det beslutades under ett extrainsatt regionstyrelsemöte under tisdagen.

Gåvan ges även till föräldralediga och sjukskrivna och innebär en kostnad för Region Jämtland Härjedalen på totalt 4 051 000 kronor.