Alla partier i Östersund går samman i coronakrisen – gräver ner stridsyxor: ”En tid som vi aldrig varit i tidigare”

En form av samlingsregering kommer styra Östersunds kommun under coronakrisen. Under en presskonferens presenterade kommunalrådet Bosse Svensson (C) och oppositionsledaren Niklas Daosson (S) en överenskommelse om politiken under coronakrisen.

– Igår gjorde vi färdigt en överenskommelse mellan samtliga åtta partier, säger Bosse Svensson. Den har tre hörnstenar, först ska prioritera resurser till kärnverksamheten och arbetet runt coronan, det andra är att vi ska skapa resurser för att långsiktigt hjälpa lokalt näringsliv och hjälpa medborgare som mister jobbet under den här perioden. Vi kommer också binda oss vid de investeringsplaner som finns som skolor och ett nytt vattenverk. Kommunen kommer skjuta in stora offentliga investeringar under åren som kommer, säger Bosse Svensson.

De politiska partierna och dess företrädare har också lovat att hålla en låg konfliktnivå under krisen. Ansträngningarna att komma överens ska vara större än normalt.

Under 2020 kommer pengar att frigöras ur kommunens egna kapital och vid behov även genom utdelningar ur kommunens bolag Rådhus AB för att kunna möta krisen.

– Det är nödvändigt att vi i det här läget hittar vägar för att jobba i bredd, samverka och skapa de nödvändiga förutsättningar som behövs för att de som står i fronten för samhällsuppdrag ska kunna göra det, säger Niklas Daosson (S). Sedan kan manfundera hur det går ihop med rollen som opposition, och har jag inga bra svar på. Det här är en tid som vi aldrig varit i, det finns inget facit eller tidigare erfarenheter att luta sig mot, säger Niklas Daosson.