All idrott pausad – då slog Jämtland Basket fiktivt publikrekord: ”Visar att det finns ett stort intresse”

När slutet av säsongen ställdes in för Jämtland Basket på grund av coronaviruset innebar det ett stort ekonomiskt tapp för klubben.

Klubben har därefter jobbat med en ny intäktskälla. Under måndagskvällen sände de fjolårets SM-kvartsfinal 4 mot Luleå på deras facebooksida. Matchen sändes samma dag och tid som årets andra kvartsfinal skulle ha spelats mellan Köping eller Luleå.

Supportrar har kunnat köpa fiktiva biljetter och har även kunnat köpa saker från menyn, exempelvis att sitta på bänken, vara med i startfemman. Allt är dock fiktivt men genom swishbiljetterna har det bidragit till intäkter för klubben.

– Vi har kanske fått in 80 000–90 000 totalt. Vår säsong avbröts när vår viktigaste perioden på säsongen var. 15-20 procent av vår omsättning försvann. Visst försvann en del kostnader men fortfarande står vi med många spelarlöner. Det här är vår enda inkomst just nu. Det är jätteviktigt för oss att få in varenda krona, säger Westin.

Uppslutningen har varit stor kring initiativet och klubben slog därmed också ett fiktivt publikrekord när de passerade över 1700 sålda ”biljetter”.

– Det är jättekul. Det visar att det finns ett stort intresse. Det visar att basketintresset är stort, säger han.