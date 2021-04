Alireza, 21, är första jämte i MMA-landslaget: ”Bara början”

När truppen till svenska MMA-landslaget presenterades under förra veckan var Alireza Mohammady ett av namnen. Det innebär att 21-åringen, som tävlar för Östersunds Jeet Kune Do Klubb, är första jämtlänning att representera landslaget.



– Jag får mer möjligheter. Jag kan träna tillsammans med landslaget, åka på träningsläger och få in tips från landslagstränarna, säger han.