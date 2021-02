Albumaktuella La La Superstar låter inte som något annat: "Men det är inte punk"

"Elvis is Dead", "Punkbitch" och "San Francisko" – den enda låten på svenska, vilket också är anledningen till att staden fick sig en rejält försvenskad stavning – är några av de låtar som finns med på La La Superstars åttaspåriga debutalbum Dance World.

Musiken har influenser från pop, rock, disco och progg. Men det finns även blinkningar till eurodance då bandnamnet är hämtat från den dansvänliga danska duon Me & My, som år 2001 släppte en singel med just namnet "La La Superstar".

Det är alltså ingen överdrift att påstå att det nystartade Östersundsbandet har en spretig stil. Och de vill inte heller definiera vad för musik de gör.

– Det är så många olika stilar, säger basisten Tilda Staf.

– Det är inte så komplexa låtar. Jag tycker att det låter som pop gjorde för 50 år sedan, fyller trummisen Joshua Gregory i.

– Men man kan väl säga att det är musik att dansa till. Och det är i alla fall inte punk, säger gitarristen Jack Lindqvist.

Men att det absolut inte är punk skulle nog inte alla hålla med om. La La Superstar uppfyller nämligen flera av de kriterier som kommit att känneteckna punkrocken. Inte bara eftersom att bandet gör musik som låter både lättspelad och aggressiv, utan också för att det inte låter som den kommersiella musik som brukar spelas i radio.

Vid många låtinspelningar är det vanligt att respektive instrument spelas in individuellt och att de olika spåren sedan läggs ihop under redigeringen. La La Superstar gör tvärtom. De spelar in som att de spelade live, allt görs samtidigt och sällan gör de flera omtagningar.

Dessutom använder de sig inte av metronom –ett instrument som anger den fasta takten så att den blir enklare att spela efter – och de har skrivit, spelat in och producerat albumet själva. Något som stämmer väl överens med den gör det själv-anda som varit viktig för subkulturen punk.

Och så kanske det punkigaste av allt: La La Superstar tar inte sig själva på för stort allvar.

– Det är lättsam stämning när vi spelar, eftersom vi också är bra kompisar, säger Jack Lindqvist och fortsätter:

– Vi bråkar aldrig, men kan ha olika bild av hur något ska låta. Det är nog också därför vår musik är svårdefinierad.

Bandmedlemmarna, som alla går tredje året på Wargentinskolan, har känt varandra i några år och umgåtts mycket och länge. Att starta band ihop tog dem dock ett tag att komma på, även fast de går i musikklass.

Joshua och Jack har dock tidigare försökt göra musik tillsammans, utan att det riktigt gick vägen.

– Men sedan kom vi på att vi fyra kunde starta ett band. Vi har alla varit bra vänner länge, men inte kommit på tanken, förklarar Joshua Gregory.

Och när idén om ett band väl var född gick det i en rasande takt. Åtta låtar skrevs ihop; de handlar om saknaden av fester när man sitter i karantän, att tycka om att dansa och att se någon man gillar och bli kär. Alltid med utgångspunkt i bandmedlemmarnas egna liv.

När låtarna var skrivna tog det dem bara två veckor att spela in albumet. Den snabba takten kan förklaras med att de inte direkt är några perfektionister:

– Vi är alltid ganska nöjda när vi spelat in och brukar inte vilja göra om en massa saker, säger Agnes Thofelt, som sjunger i bandet, och fortsätter:

– Om man är missnöjd är det på det man själv har gjort, vi klagar inte på varandra.

Inom kort släpper de också två nya singlar som heter "Nina" och "My Sleeve".

– Vi är alla överens om att det är det bästa vi gjort, säger Tilda Staf.

Nu längtar de såklart efter att komma ut och spela för publik. Något som tyvärr får vänta på grund av pandemin.

– Det är jättetråkigt. Speciellt eftersom mycket av marknadsföringen görs just när man spelar ute. Och det vore kul att lära känna andra band här, säger Tilda Staf.