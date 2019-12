Al Pitcher's nya show kommer till Östersund: ”Fyfaan Jamtland, I can't wait”

Han många slevar i sin gryta, Al Pitcher. Han är född i England, uppvuxen i Nya Zeeland och bor nu i Sverige sedan 2010. Hans ståupp-shower om hur det är att bo i och leva i Sverige som engelsman har varit succéer och visats på bland annat SVT.

My Happy Place är hans nya show och i början av december meddelades det att turnén skulle stanna till på sju orter mellan 15 oktober och 31 oktober 2020. Till mångas besvikelse var en av de sju orterna inte Östersund.

Tre veckor senare ändrade man sig. Tre orter lades till i turnén: Östersund, Gävle och Karlstad.

”When we put the first cities onsale, the great people of these 3 cities demanded that we must come and do the show. All 3 are some of my favourites places to do comedy in. Fyfaan Jamtland, Goats and the Sunny City, I can't wait”, säger Al Pitcher i ett pressmeddelande.

I My Happy Place fortsätter Pitcher analysera Sverige, svenskarna och de svenska traditionerna på sitt humoristiska sätt.

I en intervju 2017 sade han att Sverige är en aldrig sinande källa till inspiration.

– Jag blir fortfarande häpen varje dag. Folk frågar mig om den källan inte kommer att sina men det gör den inte. För en komiker är det som att vara ett barn i en godisaffär. Man ser nya saker hela tiden, sade Pitcher då.

Även om han medgav att han försvenskats under sin tid här. Som när maten han äter på en restaurang inte är god.

– När de kommer fram och frågar om allt är ok så säger jag bara "yeah, yeah, yeah, bra, bra, bra, tack för maten". Jag brukade inte vara sådan men svenskheten tar över.

23 oktober 2020 uppträder han på Östersunds Arena och biljetterna släpps 19 december.