Akut läge för ÖFK:s ekonomi – här är kravet från Engcons vd att sponsra: ”Vill veta exakt hur djup krisen är”

Engcon, baserat i Strömsund, är ett av företagen som tidigare sponsrade ÖFK, men nu står utanför. Företaget fanns representerade under tisdagens medlemsmöte på storsjöteatern.

– Vi har kunnat tänka oss att satsa pengar i klubben. Men vi har haft synpunkter på att vi inte kunnat lita fullt ut på de uppgifter som kommit från ÖFK:s sida. Och det här med transparens känner vi oss inte fullt nöjda med nu heller, sa Pelle Bergstrand som var med på mötet.

Just transparensen och vilka som styr klubben har varit några av de frågorna som varit viktigast för Engcon. Företagets vd Krister Blomgren menar att de har haft kontakt med Östersunds FK under hela säsongen.

– Vi har en dialog med ÖFK. Jag pratar med Leif Widegren regelbundet. Vi har samma krav nu som vi har haft hela tiden. Det har inte ändrats, säger Engcons vd Krister Blomgren.

På tisdagens klargjorde klubben att det är stora ekonomiska hål som måste fyllas. Tio miljoner kronor på tio dagar. Det var Leif Widegren som tog bladet från munnen på mötet och bekräftade ÖFK:s dystra ekonomiska läge.

– Det är jätteakut, sa Widegren på mötet.

Det är kort om tid för klubben att få in det kapital som behövs.

– Läget ÖFK har just nu är inte positivt. Det har gjort att vår dialog har intensifierats. Men vi har inte gett dem några löften, säger Blomgren.

Han vill också att det ska finnas garantier, att Engcon inte ska sätta in pengar i tomt hål.

– Om vi ska gå in med pengar, då måste vi veta att många tillsammans kliver in. Om det krävs tio miljoner och vi går in ensamma med 500 000, då är de pengarna värdelösa.

Kan den nye vd:n vara en anledning att ändra er?

– Vi kommer att ha en dialog med andra sponsorer och med den nya vd:n. Vi vill veta exakt hur djup krisen är. Om det räcker med tio miljoner, inte att ÖFK egentligen behöver 20 miljoner, säger Krister Blomgren, vd Engcon.