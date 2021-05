Åkarna föll som käglor när SM fick flyttas till Östersund: ”Kändes mer som man var i en störtloppsbacke”

På Östersunds skidstadion har det arrangerats många stora tävlingar genom åren – men sällan har banorna varit så utmanande och spektakulära som under SM-stafetterna 1990. Banan slingrade sig ner för den så kallade ”slalombacken”, som sjunker närmare 50 höjdmeter på bara ett par hundra meter. I botten av backen väntade en tajt högersväng.

När den skulle tas var åkarna med säkerhet uppe i hastigheter en bra bit över 50 kilometer i timmen, och det blev inte lättare av att snön hade blivit som socker i kurvan. Och även om ytterst få såg ut att ha någon vidare kontroll på sin kropp lyckades de flesta ta sig igenom kurvan utan att stå på öronen.

Några flög visserligen ut utanför banan och publiken fick väja undan för att inte stå i vägen, men åkarna kunde smidigt ta sig in igen och fortsätta. Men med det sagt var det alltså också en hel del som kraschade.

– Den där femman som man körde är den vi kallar för elljusfemman, och det var den femman man hade fram till de här nya spårdragningarna, den var väldigt, väldigt tuff, berättar Anders Edvinsson, ordförande i ÖSK, och fortsätter:

– Jag vet inte om banan har använts i något annat sammanhang, men det har säkert varit tävlingar på banan före SM -90.

Tävlingarna var alltså ursprungligen tänkta att köras i Haninge, men på grund av snöbristen hade man inget annat val än att flytta tävlingarna med kort varsel. Haninge stod dock kvar som arrangörer och östersundaren Bengt Abrahamsson hade i uppgift att hjälpa arrangören med att förmedla kontakter i staden. Han minns en liten rolig detalj.

–Vi myntade ett utryck: ”Haninge, snö?”, skrattar han.

– Men det var väl kanske inte det bästa valet att skicka ut dem för den där backen, säger han om bansträckningen.

Per Forsberg, aktuell som ny kommentator för längdvärldscupen, var generalsekreterare. Hur och varför beslutet att köra banan ner för slalombacken togs har han inget tydligt svar på idag.

– Jag har faktiskt ingen minnesbild av hur det blev så. Men Östersund var ju reservort hela tiden, så banorna var väl inte planerade i ett hafs, det tror jag inte. Men bansträckningen var ingenting som jag var inblandad i.

Och i övrigt är minnena från mästerskapet ganska suddiga. Kanske inte så konstigt, för han hade nog en del att stå i.

– Jag kommer ihåg att det det var en del spektakulära fall, men annars har jag inget sådär speciellt som sitter på näthinnan. Det var ju tufft att flytta, det var ett nederlag för oss verkligen, att tvingas till Östersund för att genomföra tävlingarna. Men själva tävlingsveckan – nej, jag har inte mycket minnen.

Jan Enberg, idag vice ordförande i IKJ Haninge, var också på plats och en del av arrangörsstaben.

– Den där backen konstruerades enbart för tv, man väntade ju sig att det skulle bli incidenter där, förklarar han.

Men ett av hans starkaste minnen är inte från kurvan i botten av slalombacken. Utan det är från när kungen, som var på plats i Östersund, fick sig en ordentlig tillsägelse när han var ute i spåren.

– Det var en av våra funktionärer som stoppade honom, för han kände ju inte igen honom. Där skulle han fan inte åka tyckte han.

Efter loppet riktades viss kritik mot banan från åkare och ledare. Men det handlade då i första hand om prepareringen snarare än om bansträckningen.

– Inte var backen i sig svår. Det var nog mer prepareringen som inte var så bra. Man borde sopat backen ren från snö istället för att lägga på mer. Det blev som socker som låg i vägen, sa bland annat Gunde Svan till ÖP efter tävlingarna.

Thomas Wassberg som hade hunnit lägga skidorna på hyllan något år tidigare följde spektaklet från sidlinjen.

– Ja, det var väl under stafetten det var lite problem med den där kurvan efter slalombacken. Och jag stämmer nog in i den kritiken lite grann. De hade kunnat preparera och se till att det var lite bättre just där.

Sollefteås guldtjej Marie-Helene ”Billan” Östlund, då Westin, tyckte inte det var något märkvärdigt.

– Jag tycker inte backen var svårare än andra. Så här kan det se ut i världscupen också, man får åka efter sin förmåga.

Stockviks Catrin Larsson, som åkte lagets andrasträcka, tyckte däremot att backen var i svåraste laget.

– Dessutom borde den haft en riktig dosering, menade hon.

Sven-Erik Danielsson var en del av Dala Järnas guldlag i herrstafetten. Trots att de var stora favoriter redan inför såg det emellertid ganska mörkt ut efter att Danielsson växlade som sexa efter sin sträcka. Han var nämligen en av de som kraschade i kurvan när han flög rakt in i skyddsnätet.

Det kändes mer som att man var i en störtloppsbacke

– Ja, det var lite speciellt. Det kändes mer som att man var i en störtloppsbacke, säger han och skrattar när Sporten når honom.

– Kanske inte fartmässigt, men när jag rammade nätet kändes det lite så.

Men inte heller han minns backen och banan i sig som något större problem.

– Det var väl inget fel på den, det var föret som var så extremt. Det var så himla moddigt i den där kurvan, så det var svårsvängt.

– Det frös ju på en aning, det var lite kallgrader på natten. Så det var både att det gick fort men ändå att det gick igenom. Så det var därför den var extra svår.

Att olympiern Danielsson skulle tappa 55 sekunder mot Bergeforsens Henrik Forsberg ingick inte i hans planer innan loppet. Dessutom hade han fått lämna dryga halvminuten upp till Åsarna och Jan Ottosson, de stora utmanarna till guldet. Därmed var han orolig att han hade ödelagt stafetten för sina lagkamrater Lars Håland och Gunde Svan.

– Ja, det var jag absolut. Jag fastnade ju i nätet så det rasade ju iväg. Jag tror jag åkte hyfsat ändå därefter. Jag minns att jag var rätt så nöjd att det inte var värre än det blev.

I herrstafetten stod också hemmaklubben Östersunds SK för en bragdartad insats när man slutade fyra, och vår en hårsmån från att vinna en bronspeng.

– Vi var åtta i fjol och tänkte att i år skulle vi inte vara sämre. Men att vi skulle vara inblandad i någonting sånt här trodde vi aldrig. Kanske i vår vildaste fantasi, sa förstasträckans Dennis Andersson till ÖP efter loppet.

Fakta/stafettresultat SM 1990:

Herrar 3x10 km

1. Dala-Järna IK, Sven-Erik Danielsson, Lars Håland, Gunde Svan (1.18.11,1)

2. Åsarna IK lag 1, Jan Ottosson, Jyrki Ponsiluoma, Torgny Mogren (1.18.26,9)

3. Strömnäs GIF lag 1, Niklas Jonsson, Lars Öberg, Larry Poromaa (1.20.40,8)

4. Östersunds SK lag 1, Dennis Andersson, Roger Claesson, Lars Erik Ramström (1.20.41,3)

5. Hägglunds IoFK lag 1, Göran Wikström, Dan Holmgren, Mikael Isaksson (1.20.55,2)

Damer 3x5 km

1. Sollefteå SK lag 1, Marie-Helene Westin, Eva-Karin Andersson, Lis Frost (44.43,3)

2. Stockviks SF lag 1, Karin Svingstedt, Catrin Larsson, Magdalena Wallin (44.57,6)

3. Stockviks SF lag 2, Annette Fanqvist, Maria Molander, Eva Fanqvist (45.28,5)

4. Dala-Järna IK, Carina Larsson, Annika Evaldsson, Annika Dahlman (46.25,0)

5. IFK Sävsjö, Annika Westergren, Pernilla Danielsson, Ann-Marie Karlsson (46.67,5)