254 kilometer i timmen när Svarthålet racing kör pulsjetskoter: ”Motorn sprack av vibrationerna och avgaserna blåste ut i sprickan”

- Ja, vad kan man göra och någon plan B för att kunna köra har vi inte. Vi behöver totalt tre kilometers raksträcka. Men vi ger oss inte, nu siktar vi framåt, säger Linus Nilsson, som LT träffat.

Linus kommer från Halabacken i Mattmar och utgör tillsammans med sin bror Jim två tredjedelar av det sammansvetsade gänget. Tredje medlemmen är Lars-Erik Björkman från Bispgården. De är alla i trettiofemårsåldern, tekniskt välutbildade och jobbar bland annat med datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer inom verkstadsproduktion. De har också ett rejält påbrå. Lars-Eriks morfar Gunnar byggde bland annat en bil som typgodkändes. Enda exemplaret i Sverige. Jim och Linus mixterkusar till farbröder i Halabacken, Herje och Björn, har varit stora inspirationskällor. Ryktet går att jordaxeln smörjs i deras potatiskällare.

- Vårt namn, Svarthålet Racing, tog vi från Svarthålsbyn utanför Bispgården, där Lars-Erik ursprungligen kommer ifrån. Det lät coolare än Halabacken Racing, skrattar Linus.

Det var Lars-Erik som för tio år sedan konstruerade den första pulsjetmotorn som begåvades med en spark som fordon, vilket fick både Linus och Jim att tända på idén att bygga något större och häftigare. Resultatet blev det 330 kilo tunga vidundret som numera slår alla med häpnad. Inte bara för hastigheten utan även för det öronbedövande ljudet och vibrationerna.

- Motorn består av ett koniskt rör med större diameter fram och mindre bak. Bränslet sprutas kontinuerligt in i brännkammaren men förbränningen sker pulsvis och det är det som skapar ljudet och vibrationerna, men också dragkraften framåt genom att den snabbt expanderande gasen från förbränningen trycks ut bakåt, förklarar Linus.

Det mest kända exemplet där pulsjetmotor använts var den missil nazisterna byggde i Peenemünde under andra världskriget och skickade bestyckad med en stor bomb mot London. Den så kallade V1-an. Den orsakade stor skräck och förödelse, bara ljudet när den kom fick blodet att isas i Londonbornas ådror.

Menar du att ni har ett motsvarande monster under er när ni kör?

- Ja, pulsjetmotorn är i princip densamma. Kanske inte helt ofarligt med tanke på eldslågan som rusar ut bakåt, bara några centimeter under sitsen, säger Linus och berättar om ett haveri för fyra år sedan som med lite otur kunde inneburit flamberad rumpstek för hans del.

- De heta avgaserna på 800–900 grader gjorde att motorn expanderade flera centimeter på längden. Då rök ena motorfästet och hela skotern började vibrera. Motorn sprack av vibrationerna och avgaserna blåste ut i sprickan som uppstått precis där jag satt, men flamkläder både som underställ och överdragskläder plus aluminiumfolie av det grövre slaget räddade rumpan, säger Linus.

Pulsjetskotern låter som den skulle gå i tusen km/tim och effekterna för omgivningen är spektakulära. När de provkörde på hemmaplan rensades husets badrumsskåp, en mil bort sprang en person ner i källaren i tron att pannan kokade och en bil som stod för nära fick en formidabel underredsbehandling. När bilen flyttades låg ett lager jord, snö och is kvar där den stått. Navkapslar har ramlat av, billarm har gått igång på åskådarparkeringen, en laptop rasade i golvet i speakerbåset och gäster på ett café i närheten kunde se vågor i glasen. I Orsa hördes pulsjeten till Mora.

De unga männen ger ett starkt intryck av livsglädje, uppfinningsrikedom, klåfingrighet, äventyrslystnad och fartglädje men ändå ödmjukhet och stolthet över vad de åstadkommit.

- Vi har två motton, Failure is always an option och Why do it the ”right” way, säger Linus och förklarar.

- Hade vi inte sett några potentiella problem eller motgångar i projektet hade vi nog aldrig börjat. Om vi brutit ihop av varje motgång så skulle vi inte kämpat på så här länge. Trots att vi undersökt, räknat, planerat och konstruerat så allt ska fungera, så är det väl mer regel än undantag att något går snett, varpå man lärt sig ännu något nytt. Bara för att folk alltid gjort saker på ett sätt behöver det ju inte vara det bästa sättet.

Varför håller ni på?

– Av det enkla skälet att det är väldigt roligt. Behövs inget längre svar. En och annan gubbe har väl påpekat att vi kunde göra något vettigare och antytt att vi kanske kunde tjäna pengar på det vi gör. Ja, i det sammanhanget går det väl ändå att lite fint nämna att allt inte måste handla om pengar, säger Linus lite syrligt.