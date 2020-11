20-åring häktad misstänkt för mordförsök i Östersund – offer allvarligt skadat

En man i 20-årsåldern sitter nu häktad, på sannolika skäl misstänkt för ett mordförsök som ska ha ägt rum tidigt på kvällen i onsdags förra veckan.

Tobias Kajbring, åklagare i ärendet bedömer bevisläget som gott.

– Utredningen går fint skulle jag säga. Vi hade en som var skäligen misstänkt och som var frihetsberövad men för den kvarstår inga misstankar. Nu har vi i stället en man som är häktad på sannolika skäl, säger han.

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden och just nu finns inga planer på att släppa den misstänkta mannen.

– Jag påstår att han kan påverka utredningen om ha försätts på fri fot. Och han är så pass aktivt kriminell att han inte har något att göra ute, säger Tobias Kajbring.

Den misstänkte kommer att förhöras kontinuerligt under utredningen. Bland annat kommer han att få svara på frågor angående beslag som gjorts under utredningen. Vilken typ av beslag som gjorts vill Tobias Kajbring inte avslöja just nu.

– Vi vill kunna presentera beslagen för de inblandade innan de har fått reda på vad det kan röra sig om via pressen.

Kajbring anser att man har en god bild av vad som hänt. Det ska handla om en ensam gärningsman och målsägande har på ett eller annat sätt känt till varandra innan händelsen.

Vid händelsen ska den misstänkte ha sökt upp målsäganden och tillfogat vasst våld, som ska ha resulterat i allvarliga skador.

Bland de första polisiära åtgärderna efter händelsen var att knacka dörr bland närboende och söka efter allmänhetens iakttagelser.

Något som Tobias Kajbring anser är anmärkningsvärt är, att ett så pass grovt brott sker på öppen gata så pass tidigt som vid klockan sex på kvällen.

Utredarna har nu fram till 17 november på sig att väcka åtal men sannolikt kommer Kajbring att begära att åtalsdatumet skjuts fram ytterligare två veckor efter det.