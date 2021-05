135 nya permanentbostäder mitt i Åre överklagas till domstol: ”Vulgära exploateringsprojekt”

Den 25 mars klubbade politikerna i samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen för den så kallade Brolägdan, strax öster om Åre skola, där kommunen vill bygga nya lägenhetshus för permanentboende.

På platsen ligger i dag bland annat Årehus lägenhetshus som kallas för Svegståget. Arbetet med att ta fram planen har pågått under flera år och det som till sist klubbades var en plan om fem fastighetskroppar med 7–10 våningar varav 2–3 plan per hus är suterrängvåningar. I detaljplanen står det att det ska vara fyra lägenheter per våningsplan, att det rör sig om 1:or till 3:or på 40–70 kvadratmeter. Totalt ska fastigheterna ska rymma cirka 135 lägenheter, varav en del ska vara trygghetsboende för äldre.

– Vi får nu äntligen möjlighet att erbjuda ett större antal bostäder för permanentboende i centrala Åre by. Detta nära både samhällsservice och skola. Det här kommer att bli riktigt bra för Åre, sa Can Savran (C), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande i samband med beslutet.

Men nu har planen överklagats till mark- och miljödomstolen. Tre parter har lämnat in varsin överklagan.

Återkommande i de tre överklagandena är storskaligheten i planen, som de inte tycker passar Åres karaktär och rådande kulturmiljö. I en överklagan ville man hellre se färre våningar än 7–10. De skriver bland annat "denna typ av skyskrapsområden för tankarna till en del franska skidorter som byggdes sönder med betongkomplex i det sena 1980-talet". Det omnämns som "vulgära exploateringsprojekt" och man tar även upp de befintliga bostadshusen vid "Nya torpet", belägna högre upp i byn som ett exempel på "okänsligt ingrepp" som man anser inte passar in i byns kulturmiljö.